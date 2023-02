Astrologinja Lenka: Vsaka pomoč drugim je vedno dobrodošla

Le še nekaj ur ostaja Luna v znamenju device, da še malo počisti in razčisti stvari, ki so ostale nedokončane. Ker se ji v tem znamenju to ne more zgoditi. Spraviti vse dvome in nezaupanje v ravnovesje, preden zapusti to znamenje. V težkih situacijah je vedno nekdo drug, ko pa gre za Plutona, je najbolje, da razčistimo vsa ta zmedena ali celo prevarana čustva, ki so bila prisotna včeraj.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Vse nesporazume, ki so nastali, pa naj bo to s sestro, prijateljem, tudi s samim seboj, je zdaj čas, da se opusti in odpusti in pozdravi. Kajti če tega ne storite zdaj okoli 10. ure, preide Luna v znamenje tehtnice, znamenje vseh odnosov. Šele takrat se bo odzvala, posredovala svoje izkušnje, svoja čustva. Kajti šele sedaj je vse osredotočeno na to področje, na urejanje in popravljanje vseh, predvsem partnerskih odnosov. Sama tehtnica zahteva ravnovesje, zahteva združevanje vsega v en harmoničen in prijeten dogodek. Ker jo zanima lepota, harmonija, prijeten pogovor in še lepši objem.

In Merkur, ki se še malo zadržuje v znamenju kozoroga, gre v aplikativno konjunkcijo s Plutonom. Veliko se je nabralo med njegovo retrogradnostjo in zdaj lahko vse eksplodira. Ta aspekt je pretežak za vsakogar, saj lahko prinese preveč energije v komunikaciji, pogovoru, zavračanju marsičesa in marsikoga iz svojega življenja. Kot da je prišel trenutek, da se poravnajo vsi dolgotrajni obračuni. Tukaj je izgovorjena beseda bolj boleča kot ugriz kače. Le redki bodo tisti, ki bodo to silno globino znali uporabiti za spremembo v nekaj novega, v nekaj, kar zahteva popoln začetek v vsem. Ker to zahteva spremembe, ki bodo šle od samih korenin, a tedaj na bolje.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v znamenju ovna na stopinji, kar pove, da se še vedno bolj posveča drugim kot sebi. Vsaka pomoč drugim, pa naj bo to pri učenju, navdih za nekaj lepšega, boljšega, je vedno dobrodošla. In Jupiter je tisti, ki daje največ, kar se da, vendar je zanj najpomembnejša morala, ki ga loči od drugih.