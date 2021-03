Astrologinja Lenka: Vsaka obljuba tukaj je zaman in nerealna

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes je četrtek, Jupitrov dan. In ravno začeli smo dan z egzaltirano Luno v znamenju Bika v natančnem kvadratu z Jupitrom iz znamenja Vodnarja. Paziti moramo, da danes od drugih ne pričakujemo veliko, da bi nam pomagali, kaj naredili, obdarili, darili. To je samo naše pričakovanje, ki nas vodi le do večjega razočaranja. Zanašati se moramo nase in delati tisto, kar pričakujemo od drugih. Vsaka obljuba tukaj je zaman in nerealna. Še posebej, če gre za nekaj denarja ali karkoli drugega.Toda Luna je tu na svoji višini in verjame, da lahko vključi svojo intuicijo, svoj notranji talent in tako verjame, da lahko še vedno doseže pozitivno rešitev.Tu je pomembna njena vztrajnost, njena potreba po materialnih stvareh in tako naredi trigon s Plutonom, tako da ima priložnost nekatere stvari obnoviti, osvežiti in uresničiti. Pri sprejemanju odločitev in uresničevanju so lepe stvari povezane z našo hišo, domom, družino. Hkrati je v čudovitem aspektu s svojim dispozitorjem Venero iz znamenja Rib in takrat je čas, ko se lahko posvetimo nakupu za dom, si ga lahko izkoristimo za nakup čudovitih oblačil in obutve . Da preživimo čas v kozmetičnih salonih, frizerjih, kakršni koli estetiki.Venera bo s Plutonom naredila sekstil iz znamenja Kozoroga. Venera, ki predstavlja ljubezen, lepoto, srečo, lahko zdaj s pomočjo Plutona regenerira vse, kar nas omejuje, omejuje, kar nas zelo globoko čustveno veže. Zdaj je pomembno, da je za vse, za kar mislimo, da lahko nadzorujemo, stisnemo, obdržimo samo zase, zdaj čas, da spremenimo to ljubezen in damo čim več topline in nežnosti. Tako bomo pritegnili vse, kar imamo radi in si želimo.Danes planet Mars naredi natančen sekstil s Kironom iz njegove vladavine znamenja Ovna, zato je to trenutek, ko se zavedamo čustvene bolečine ali poškodbe, kar je že dolgo potlačeno in pokopano. Zdaj je čas, da to spoznamo, se soočimo s tem in ga poskusimo sprejeti ter obrniti na bolje.Zvečer Luna naredi čudovit sekstil s Soncem, zato gre za medsebojni dogovor, podporo pri oblikovanju nekaterih konstruktivnih dogovorov in načrtov.Čeprav smo jutro začeli z velikimi upi in pričakovanji, se kasneje razvije in izboljša v boljši dan, v katerem bomo ta dan resnično lahko uživali in uresničili številne svoje ideje.