Astrologinja Lenka: Vrača se retrogradni Merkur

Luna je v znamenju device, kjer je njena osnovna potreba po delu, po kritiki, sumničavem pogledu na vse. Ne zaupa nikomur in ničemur, dokler ne vidi dokaza, najpomembnejši dokazi pa so običajno skriti globoko v njeni duši. Tudi Venera je tu, pa retrogradni Merkur se vrača, da malo več uredi nered in jih pripelje na neko normalno raven. Odprto ostaja vprašanje, koliko mu bo to uspelo, saj se Luna v opadajoči fazi počasi pripravlja na jutrišnji mlaj.

V popoldanskih urah jo bo nekoliko pretresal Mars iz znamenja dvojčkov, ki so mu v tem znamenju red in natančnost ter vsaj detajli odveč in je to razlog za prepire. Luna bo želela vnesti še več reda v vsakdanje življenje, delo in vaše zdravje, za Mars pa je pomembno, da se prepusti druženju, komunikaciji ali celo zbiranju kakšnih idej in znanj. Razmetavanje papirjev, knjig, zvezkov, predmetov in tako naprej v iskanju nečesa, kar mu je trenutno zelo pomembno in sam ne vem kam je pustil.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In potem je tu Uran, ki ponuja vse vrste sprememb, opore, da je lahko obrnjeno na glavo, samo da je popolnoma drugače. Ne smete se izogibati novim idejam, novim stvarem in vsemu, kar zahteva spremembe.

Pečat dnevu dajeta Venera v Devici in Neptun v Ribah. To nasprotje, ta opozicija jih je pripeljala do tega, da so si pogledali v oči. Kam so šli in kako daleč? Ker v svojih glavah sami ustvarjamo idealizacije človeka, ga dvignemo v višave, naredimo iz snežink in potem pride malo svetlobe in vse se razprši, izgine. To je vidik »bolj kot me očaraš, bolj me razočaraš«. Nihče ni kriv, da verjamemo v nekaj, kar je bilo samo povedano in ne prikazano, kar je bilo nekoč obljubljeno in nekoč. Veliko lažnih, neiskrenih stvari se bo odkrilo, izvedelo se bo za razne goljufije, prevare, slišala se bodo ogovarjanja, sledila bodo velika razočaranja.

To je še ena lekcija za Venero v devici, ki mora najprej verjeti vase, se postaviti na piedestal, ne nasprotne strani, da se bolj ceni in vrednoti.

Danes je sobota, Saturnov dan, in počasi gre retrogradno skozi znamenje vodnarja. Pripravlja nam temelje za spremembe, čeprav jih težko sprejmemo, saj ko se nečesa navadimo, se tega težko znebimo in še težje sprejmemo novosti.