Astrologinja Lenka: verjemite vase in potem ne bo ovir

Vse to lahko poveča z opozicijo z Rx Jupitrom iz Bika. Ker Jupiter razširi vse, kar je pred njim, in ga ne zanima več, kaj je.

Tu se lahko čustva pripeljejo do vrhunca na najslabši možni način, da se človek spomni vseh čustev, ki jih je morda globoko potlačil.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Lahko se zgodi, da ima človek težave z zakonom, denarjem, ki ga je vložil v nekaj, zdaj pa vidi, da iz tega ne bo nič. Lahko zabrede v še večje dolgove, in imel bo problem, kako jih vrniti.

In tako vstopi tudi v kvadrat z Venero iz znamenja leva. In ona, ona je še vedno v njeni senci, ne glede na to, kako veličastno in elegantno je videti v tem znamenju. Spomni se, skozi kakšna odrekanja je šla v teh nekaj mesecih. Kaj vse je morala spremeniti, največji izziv in stres pa jo še čakata.

Danes sta na nebu v opoziciji Sonce iz znamenja device in Rx Neptun iz znamenja rib. Kaj so ta nezaupanja, izdaje, poneverbe in omajan ego.

Zdi se, da človek ne ve vsega, kar hoče, gre po pravi poti, kaj je tisto, kar mu globoko v Duši govori, ne, tega nisi sposoben, ne bo ti uspelo.

Le to res vodi v nemoč in v laganje najprej sebi, nato drugim.

Kajti vsako odrekanje, ko človek nima zaupanja vase, vodi v slabe odločitve. Ne omejujte se, kako daleč lahko pridete in ali vam bo uspelo. Da bi se temu izognili, morate verjeti vase, zaupati v svoje telo, verjeti, da si to res iz dna duše želite in potem ne bo ovir.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v sredini znamenja tehtnice. Prinaša nemir, občasne prepire ali pa se preprosto prilagaja in ugaja vsem okoli sebe. To je odvisno od tega, kakšnega Marsa imate v horoskopu.

Ne glede na to, koliko si bo tukaj upal in se trudil očarati določeno osebo, jo bo težko osvojil, ker bo Venera prej spremenila znamenje in poiskala drugega, medtem ko jo bo on poskušal dohiteti, ker ona beži stran od njega, a mu daje lažne obljube.