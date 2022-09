Astrologinja Lenka: Venera v znamenju device je v največjem zatonu

Mesec je v znamenju kozoroga, kjer mu nežnost, bližina, božanje in razvajanje niso tako blizu. Njegova prioriteta je doseči nekaj v življenju. Išče treznost, ambicioznost, delavnost, spoštovanje vseh tradicionalnih običajev in navad. To, da ne kaže bližine, je že nek prinesen karmični vzorec, da zelo težko razkrije svoja čustva. In vsaka zaprtost ne prinese ne sreče ne zadovoljstva, še najmanj pa, če ne sledi svojemu srcu, kar ta Luna tudi je.

Čez dan bo naletel v T-kvadrat z Merkurjem v tehtnici in Jupitrom v ovnu. Koliko bo Luna sprejela njihov nasvet, da bi se znebila nekaterih starih navad, pa tudi starih odnosov, ki Duši stojijo na poti in ji ne dovolijo, da bi bila tista prava, kot jo čuti. Merkur ji je v oporo in ji svetuje, naj spremeni svoja stara prepričanja, naj se bolj posveti druženju, partnerskim odnosom. Prepustiti se in uživati ​​v vsem tem. In pri tem ji pomaga Jupiter, da verjame vase in da je vse mogoče, a le, če se bo le predala.

A od jutra, ko je Sonce vzšlo, je hkrati tudi Venera prešla v znamenje device in bo v tem znamenju ostala do 29. septembra. Venera je tako kot Sonce obrnjena naprej, vsak mesec je v drugem znamenju in se tako po letu dni vrne v svoj položaj. Venera, boginja lepote, najlepše ljubezni, ustvarjanja najboljših medčloveških odnosov, uživa v vsem lepem, razkošnem in uživa v vseh vrstah hrane. Odgovorna je predvsem za količino in način dajanja in prejemanja ljubezni. To je vsa naša primarna energija, ki jo imamo v sebi, kako pa se manifestira pri vsakem posamezniku, je odvisno od njegovega rojstnega horoskopa.

Venera v znamenju device je v največjem zatonu, zato ji je usojeno, da s svojimi odločitvami v ljubezni doživi največja razočaranja ali preprosto največje izgube, včasih pa je njena končna odločitev, da se umakne in ostane sama, samo da ne bi doživela še enega razočaranja.

Tu je zelo skrbna, skromna, sramežljiva, usmerjena v pomoč in služenje drugim, zato se ne vidi kot vredna in vedno je zahvalna nekomu, da jo opomni. Skrbi za čistočo, urejenost, ne mara pa glamurja, ne mara izstopati, ne mara biti v središču in se bahati. Tukaj je problem, da ji gre vse iz glave, da vse analizira, kontrolira, preračunava (ali bo imela za kruh, ne ljubezen). In to jo potem pelje daleč od srca, daleč od tega, kar si želi. Ne zna se prepustiti in odločiti s srcem in logično je, da če je vse to začasno ne zadovolji, so vsi krivi, nato pa pride do razhoda in ločitve. In vse je v njej in njena največja težava je, da se ne more ali noče prepustiti. Verjetni mora v nematerialno in le tako bo lahko našla drugo plat sebe.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in treba se je prepustiti sebi ter dati malo več nežnosti in topline najprej sebi in šele nato drugim. Ker nečesa ne moreš dati, če tega sam nimaš.