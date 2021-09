Astrologinja Lenka: Venera v trigonu z Jupitrom

FOTO: Lenka Stanić

Luna je vstopila v znak Device, v znak, ki ga povezujemo z delom, vrednostjo, popolnostjo, pa tudi s svojim telesom in zdravjem. Vsakič, ko je v tem znaku, nas uči, kako spremeniti nekatere svoje navade in prisluhniti svojemu telesu. Počasi se približuje združitvi Sonca. Jutri ob 2.52 bo mlaj, ki predstavlja konec tistega, kar je bilo, in išče novo seme in nov začetek.V znaku Device imamo tri osebne planete, kar je znak zdravja in samega telesa. Luna sicer z vozli ustvarja neprijeten vidik, morda je zato nekoliko težje, je pa tudi priložnost, da zdaj spremenimo marsikaj, da nam ni všeč. Sonce je danes na najinteligentnejši stopnji znaka Device, tako da lahko svojo zavest, voljo in vse, kar želite, pripravite na jutrišnji začetek.Tudi je v trigonu z Uranom, kar daje pogum za začetek nečesa novega in drugačnega. Tukaj je tudi Mars, naša energija, v trigonu s Plutonom, zato poskuša dobiti nekaj nove energije, spremeniti svoje mnenje. Je pa na takšni ravni, kjer marsikaj ne bo zelo jasno, sam Pluton pa je retrograden, zato tudi to ne omogoča preveč jasnosti.Kaj pa je najlepše na ta dan? To je Venera v trigonu z Jupitrom. Dan kot ustvarjen za uživanje, nakupovanje, veselje, srečo ... Naj bo le zato, ker smo notranje zadovoljni, tudi brez razloga, ker obstaja angel, ki nas varuje in podpira vse naše želje.Danes je ponedeljek, dan Lune, ona pa je čisto na koncu, brez moči. Njene današnje potrebe so mir, tišina, meditacija, brez velikega fizičnega in duševnega bremena.