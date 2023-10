Astrologinja Lenka: Venera v Devici prinaša napetosti v odnosih

Luna je končno v znamenju strelca, kjer takoj izžareva pozitivno in optimistično energijo. Po Sončevem mrku in prehodu skozi znamenje Škorpijona je to zanjo izhod s tunela, izhod iz teme, izhod iz pekla. Nanjo sveti luč, da zmore vse samo zato, ker verjame, da bo lepo, da bo vse zmogla. Ob sebi ima oporo in ima občutek, da ima za vse rešitev.

Želela bi si neobremenjeni dan, da bi si razbremenila skrbi, a vedno se najde kaj, ki razmere zaplete. Ob 13. uri bo vstopila v kvadrat z Venero iz znamenja device. Duša bi si želela zapravljati za potovanja ali kaj drugega, v kar je treba vložiti več finančnih sredstev, a Venera v Devici je skopa celo do najnujnejših stvari, zato bo povzročila nekaj neprijetnih odnosov v sami družini.

Vprašanje je le, ali nekdo preveč zapravlja za luksuz ali drugi varčuje celo pri najnujnejših stvareh. Karkoli že je, bo prebudilo neke stare spomine, da je nekoč veljalo, da je moral drugi poskrbeti za vse, skrbeti za stvari, dajati. In to lahko vodi le do nekaterih neprijetnih situacij.

Ker človek sam ne ve, kaj narediti in kako se postaviti v določenih situacijah, je najbolje, da je tiho in ne ocenjuje preveč, kaj je kdo naredil in koliko je dal. Človek bo prizadel samega sebe ob spominjanju preteklosti in odnosov z očetom. Razmišljal bo, da so drugi imeli nekoga, ki jim je stal ob strani, on pa ni imel nikogar.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju tehtnice. Ne glede na to, koliko se trudi vnesti harmonijo v vse odnose in skuša vse uskladiti, je še vedno zataknjen v južnem vozlu in samo obuja spomine iz preteklosti. Priklical bo nekaj starih spominov in se spomnil trenutkov, ko je moral nekaj žrtvovati za drugega. Najbolje je, da gremo naprej, čeprav tudi vprašanje ostaja, ali se ti zdaj vrača to, kar si v preteklosti slabega storil drugim.