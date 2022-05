Astrologinja Lenka: Venera utira pot še večjemu uživanju v naravi

Luna je v znamenju Bika. Tukaj je njena višina, ki daje obilje v finančnem ali materialnem smislu. Ljudje, ki jo imajo v svoji natalni karti, vedno dajejo prednost pridobivanju in uživanju vseh teh dobrot. A Luna gre naprej in čez dan prinaša različno vzdušje, pa tudi spreminja razpoloženje pri ljudeh. Popoldne pride v konjunkcijo z Uranom, ki jo prosi, naj se premakne in kaj spremeni, a Bik si ne želi nobene spremembe. To lahko marsikomu povzroči stres, če je nepripravljen ali trmasto vztraja pri nečem, kar bi obdržali za vsako ceno.

V istem časovnem intervalu Venera, gospodarica vsega lepega na našem planetu, preide v znamenje Bika in ostane v njem do 23. junija. Tukaj je njeno pravo mesto, kot gospodinja in vladarica tega zemeljskega znamenja je vsa usmerjena na ta področja. Ve, kaj sta lepota in uživanje, hkrati pa jo hedonizem vleče v to. Ve, kaj so prioritete, zato je najboljša pri opravilih, povezanih z realizacijo vsega materialnega. Hkrati zna služiti denar in ga plemenititi, zato so najboljši financerji in strokovnjaki na teh finančnih področjih tisti, za katere je Venera v znamenju Bika. Uživa v naravi, goji rože, vrtnari ... Za mnoge ne predstavlja le velikega notranjega zadovoljstva, temveč tudi zaslužek, torej glavni poklic (pevci, umetniki, fotografi ...).

Venera predstavlja odnos do drugih ljudi, je predstavnica ljubezni, zakona in vseh partnerstev. Veliko ji je do materialnih in finančnih dobrin, išče pa tudi veliko varnost. Če je dobro postavljena in brez anomalij, prinaša veliko moč in materialno bogastvo, saj si želi zagotoviti višji materialni status, kar jo lahko brez posebnega užitka pripelje v suženjstvo tem stvarem. Predstavlja vrednost človeka, če zna vse to uravnotežiti, je srečna in zadovoljna in zlahka vse doseže. Njena največja potreba je, da bi znala uživati v vsem, kar nam daje Zemlja, pa tudi, da bi se znali povezati z njo.

Danes je sobota, Saturnov dan, in še vedno na isti ravni, kjer počasi vstopa v stanje mirovanja, ko bo čez teden dni naredil obrat, da nas spomni, kaj smo pozabili urediti. Venera zdaj utira pot še večjemu uživanju v naravi in v vsem, kar nas obdaja. Uživajmo.