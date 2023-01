Astrologinja Lenka: Venera prehaja v znamenje rib

Luna je v znamenju ovna in še naprej širi navdušenje in strast, kar bo včasih prišlo zelo prav. Naredila bo sekstil s Saturnom iz znamenja Vodnarja, ki bo to ognjevito energijo umiril in ji dal veliko dobrih nasvetov, predlogov in celo dobrih realizacij. Poslušajte kakšen dober nasvet starejšega prijatelja, saj vroča glava velikokrat ne more rešiti vsega takoj in zdaj. Zdaj je čas, da se začnete ukvarjati s športom.

Zvečer bo Luna tvorila kvadrat s Plutonom, zato običajno na plano prikliče veliko starih spominov, nekaj starih stvari, ki jih bodisi nočemo ali nas je sram izpostaviti tj. iz naših src ali govoriti o njih pred drugimi. Mogoče kdo te plutonske energije ne bo čutil tako močno, saj je sama energija ta negativni vpliv že zmanjšala s tranzitom Venere v Ribah.

Venera, ki se seli iz znamenja vodnarja, kjer je bila svobodna, zdaj počasi prehaja v vodno znamenje rib. Ne samo, da se tu počuti najlepše in najsrečnejše, tukaj sta njena vznesenost in višina, zato bo v tem kratkem času do 20. februarja poskušala dvigniti svojo raven z vsemi dragocenostmi, ki jih sama predstavlja.

Tu je čista in predana neptunski energiji, polna vere in še večjega zaupanja. Tu je nesebična, polna empatije, pomoči in velikokrat žrtvovanja sebe. Ker tukaj zna dati preveč, odkrito, pošteno, a ne zahteva ničesar v zameno. Ker verjame, da je vse lepo, da je svet lep, da v vsem ni nič grdega. Včasih ta naivnost v življenju veliko stane, a tako je.

Tukaj je največja umetnica, pesnica, pisateljica romantičnih pesmi in knjig, nadarjeni glasbeniki, pevci, slikarji ... Vsi talenti izvirajo iz njenih najglobljih voda, iz največjih čustev, ki jih le ona lahko tu izvabi.

Vse to daje temu skrivnostnemu in misterioznemu znamenju rib, ki svoje občutke najbolje zna izvabiti in jih doživeti na najbolj subtilen način.

Danes je petek, dan Venere, in ravno danes je prešla v svojo vznesenost, v svoje znamenje, kjer je najbolj srečna, nesebična, empatična, požrtvovalna in ustrežljiva. Živi v svojih velikih idealih, ki jih ob popolni tišini globokih voda v sebi lahko uresniči.

Poskusimo vsaj ta mesec živeti vsaj delček te nesebične in ljubezni polne Venere.