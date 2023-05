Astrologinja Lenka: Venera je v nabolj čustvenem znaku raka

Luna je še vedno v znamenju leva in poskuša narediti vzdušje, ki ji najbolj ustreza. A seveda se vedno najde kdo, ki naredi zmedo. Njen kvadrat z Uranom iz znamenja bika povzroča, da spremeni že ustaljeni način življenja. Gre za spremembe, na katere nimamo vpliva. Če bo prišlo do razhajanj z mamo ali prijateljico, se ne spuščajte v globlje razčiščevanje, saj boste le naredili napako, ki jo boste kasneje obžalovali.

A zato se je Venera potrudila in prišla v sekstil z Uranom iz znamenja Bika. Kot da bi se prebudila iz tistega nežnega in občutljivega znamenja raka in zdaj želi spremeniti sebe ter svoje navade in običaje. In lahko? Če je pripravljena na nove klice, nove osvoboditve vseh omejitev, ki jih čuti, je zdaj prava priložnost. Da pokaže, kaj hoče, da pokaže, kaj čuti in kako lahko marsikaj naredi sama in samostojno, ne da bi bila odvisna od kogarkoli. Ker je navsezadnje Uran njen oče in ji vse ustreza, le zaradi družine in tradicije je večkrat prisiljena potlačiti in utišati svoje želje. A ta osvoboditev prihaja iz najbolj iskrenega dela človeka samega, tistega, kar resnično ljubi in si želi, in ne zaradi drugega.

Danes je ravno petek, Venerin dan, in je v najbolj čustvenem znamenju raka. Tukaj se predaja nenadzorovano, še posebej, ker je zdaj v izvenmejni deklinaciji. Njeno pretiravanje v vsem ali celo njen občutek čustvene potrebe, da ji manjka ljubezni, pozornosti, topline in objemov. S podporo Urana lahko zdaj marsikaj spremeni, da se reši iz svoje začarane pasti, kamor se je ujela v svojo mrežo. Razvozlati jo mora, se osvoboditi in iti na pot, ki ji prinaša srečo, veselje in veselje. Samo tako lahko ustvari največje umetnine, veliko ljubezen, ljubljene otroke.