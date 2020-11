Astrologinja Lenka: Veliko volje, ustvarjalnosti za nove načrte in nove začetke

Preživeli smo tudi mlaj, mesec, ki nam je odprl veliko vprašanj: o tem, kako se znebiti in opustiti stare stvari, vzeti življenje v svoje roke in biti pripravljen na še večja presenečenja in preobrazbe. Bolj ko smo pripravljeni na nove začetke, lažje jih bomo prenesli. Če pa nismo pripravljeni na učinek aspekta kakšnega planeta, potem nas bo ta udaril in naredil, kar hoče, ne pa tistega, kar si želimo.



Toda vse nas je očaral Mars, ki je na 15. kraljevi stopnji Ovna, in vsa pozornost je usmerjena vanj. Čeprav je direkten ter stoji in zbira energijo, med retrogradnim sprehodom skuša popraviti nekatere svoje ukrivljene stvari. Mogoče ga peče vest in hoče to popraviti, preden začne hitro gibanje. In vseeno mu ne bo, ker se znajde v kardinalnem kvadratu z mogočnimi, ki so prav tako skozi dispozitor v svojem znamenju. Obstaja le merjenje moči, sile, inteligence ali tišine.



Luna je v optimističnem in pozitivnem Strelcu, kjer je obrnjena proti stvarem, ki ji dajejo ne le miselno, ampak tudi čustveno širino. A kot da nekaterih stvari v sebi ne zna spremeniti, sprejeti, zato bo najprej doživela stres, in šele ko se bo sprostila, bo zaživela po svoje.



Luna je v eksaktnem trigonu z direktnim Marsom, oba sta v ognjenem znamenju, kar bi lahko dalo posebno energijo. Paziti je treba, da v tako velikih strasteh ne pride do samovžiga in da ne izgorita. Daje veliko volje in ustvarjalnosti za nove načrte in nove začetke. Obstaja duša pustolovskega duha in se ne boji ničesar in nikogar, le čaka na akcijo, obstaja pa tudi možno pretiravanje, zato bodite previdni, v katero smer greste in kaj počnete.



Venera je v kvadratu z Jupitrom. Kako bi bilo, če bi se povečalo, naredilo kaj širšega, če bi sprejela modre nasvete (ampak katere?) ... Obeta se ji nekaj pretiravanj, nerealnih obljub in nerealnih vizij, ki jih bo ustvarila sama, kasneje pa bo nad tem še bolj razočarana.



Saturn ni le doma, čeprav je na zadnjih stopinjah, je tudi na stopinji vzvišenosti Marsa, ki kot da še ni vsega končal, vsega zgradil, kot da mora biti šele prvi v nečem, kar je povezano z gradbeništvom, politiko in ambicioznostjo.



Ponedeljek je Lunin dan, dan za razvajanje in brez pretiravanj.