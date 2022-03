Astrologinja Lenka: Veliko bo nasprotujočih si besed, kritik

Luna je še vedno v znamenju Leva, dostojanstveno in ponosno stopa naprej. Toda njeni samozavest, ustvarjalnost, kljubovanje in občutek pomembnosti lahko včasih povzročijo nekatere neprijetne situacije. In tako med 11. in 13. uro pride v opozicijo s Saturnom v Vodnarju, planetom, za katerega so red, tradicija in skromnost zelo pomembni. To lahko duši pokvari dan, ​​reče ji, naj se ne razkazuje, naj poskrbi za druge. Veliko bo nasprotujočih si besed, kritik … Ampak tukaj je ego prevelik, da bi se kar spustil na trdna tla, zato hitro pride do nesoglasij. To se lahko najprej zgodi doma, saj bi vsakdo rad šel v drugo smer, tega pa drugi ne sprejmejo. Zato je treba najti kompromis, da bomo lahko šli naprej. Kmalu bo duša je v kvadratu z vozlišči. Južno vozlišče v Škorpijonu nas spominja, komu kaj dolgujemo – od denarja do zdravja. Severno vozlišče v Biku pa nas opominja, kje bi se dalo narediti kaj novega, ustvarjati čim bolje in lepše. A dispozitor Lune je Sonce, ki je izplavalo v znamenju Rib, na stopinji Neptuna, ki še vedno osvetljuje vse globine našega bitja, razkriva globoko zakopane skrivnosti, spomine, tisto, česar se še ne zavedamo, da obstaja v nas. Ampak vse to rešuje Lunin kvadrat z vozlišči. Ne glede na to, za kaj je bil porabljen denar, se bo izkazalo, da je bil uspešno in koristno.

Venera, naš planet ljubezni, lepote, veselja, vsega najlepšega, je počasi spoznala, da je njena svoboda pomembnejša od vseh odnosov in ljubezni. Počasi in samostojno hodi proti svoji svobodni negotovosti, saj se zaveda, da ves njen trud in ves njen čas nista dovolj za trajno zvezo. Ker pa je Uranov otrok, bo najboljše, da se odloči za svojo pot, da bo srečnejša in bolj zdrava.

Danes je torek, Marsov dan, ki je v znamenju Vodnarja. Ta je znak človekoljubja, solidarnosti, humanosti, prijateljstva. Je morda Mars končno spoznal, da je boljše biti vse našteto, kot pa kazati svojo moškost s krutostjo, boji, vojnami ... Bodimo dejavni, radodarni in si pomagajmo.