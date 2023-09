Astrologinja Lenka: Velike skrivnosti, ki bodo za vedno skrite

Luna se pomika naprej skozi znamenje Ovna, ki je sam po sebi osredotočen nase. Druga stran je daleč, čez cesto. V povezavi s severnim vozlom, ki govori o razvoju in rasti človeka samega, sedaj odpira vprašanje, kje in kako delati na sebi. Kaj vnesti, kaj popraviti, na koncu je to samo človekov Jaz.

Ker bo to prišlo prav, ko bo opoldne naredila kvadrat z retrogradnim Plutonom v kozorogu. In on je tisti, ki vsemu naredi "rentgen", ki vse podrobno in globoko pregleda in ne pusti naprej. Osebo prosi, da nekatere stvari spremeni, da jih sprosti, da sprejme vse, saj bo vsaka zavrnitev in vsako še težje izraženo čustvo prisililo Plutona, da ga kaznuje na najgloblji možni način, in to preko teles, preko nekih zdravstvenih težav.

Okrog 17. ure preide Luna v znamenje bika, kjer se vedno dobro počuti in je dobrodošla. Tukaj je Duša polna ne samo svojih čustev, ampak tudi vsega, kar jo obdaja in polni.

Njena dispozitorka Venera, planet ljubezni, veselja in vseh odnosov, je še vedno stacionirano retrogradna na isti stopinji, kamor se bo obrnila jutri. In njene odločitve se izvajajo tako hitro, da se zdi, da ljudje nimajo časa čakati še en dan, se odločati, sklepati, se ločevati, oditi. Tisti občutek zamude, da je mimo njih šlo veliko lepega, jih prisili, da vse čim prej končajo. Toda Venera je 12. stopinji, ne glede na to, koliko je znamenje leva, ki razsvetljuje vse, ki išče največjo resnico, bo tu Venera še vedno nosila velike skrivnosti, ki bodo ostale znane le njej. In vprašanje je, ali ji bo to skrito skrivnost kdaj uspelo odpreti in razjasniti.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju device. Da bi pomagalo drugim, da bi poskrbelo za telo. Njegov dispozitor Merkur je retrograden, v njegovem domu in se mu počasi približuje. Kakšne ideje bo odkril v zvezi z zdravstvom, farmacijo, storitvenimi deli, ki nam lahko zelo koristijo. Najbolje pa je, da si človek naredi načrt, kaj je in kako ga najbolje uporabiti.