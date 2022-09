Astrologinja Lenka: Velika sprememba, velika transformacija za človeka samega

Da, želje so postavljene, seme je posajeno in Luna se počasi loči od Sonca, da semenu omogoči rast in razvoj. Še vedno je v tisti fazi mirovanja, kjer bo ves dan počela samo to in se ji nikamor ne bo mudilo.

Toda obstajajo tudi drugi planeti. Retrogradni Merkur je prišel na upadu stopinje Venere, ki je emotivno padla, kjer je mogoče zatavala nekje daleč stran, šla iskat odgovor zakaj in kako, ker ji takoj zatem Merkur pride v objem. Naj jo samo objame, okrepi, naj ji nameni besede tolažbe ali besede podpore, da lahko še vedno vse popravi in ​​pripelje na pravo mesto. Ne glede na to, koliko se komu zdi, da je izgubil vero, vero vase, vero v ljudi, da je šlo vse mimo njega, ga obšlo, še vedno je upanje, še je luč v njem. Od nekod se vrne brat, sestra, prijatelj, tam je, da ti poda roko, da te potolaži, da te objame in ti pomaga prebroditi to težko obdobje.

Astrološka karta.

Čeprav se morda komu zdi, da pri tej Veneri v Devici ni pravih ali velikih ljubezni, a če se le prepustijo in verjamejo v to, je to mogoče. Ker tako združena (Merkur in Venera) tvorita trigon s Plutonom iz znamenja Kozoroga. Na kakšno karmično ljubezen naletimo po toliko zgrešenih in propadlih ljubeznih? Kdo je tista karmična oseba, ki je v najtežjih trenutkih prišla pokazat in potegnit človeka samega iz trenutka, ko je mislil opustiti vse, od ljubezni in sreče? Sploh ni pomembno, kakšen odnos je nekoč obstajal in se je zdaj obnovil, pa čeprav ob pomoči nekoga od bližnjih, ki je pripomogel k temu. Običajno je ljubezen Venere s Plutonom povezana z zvestobo in s prisego do groba. To so premočna čustva in strasti za samo eno življenje. Morda je to tudi odnos, v katerem sta prepoznala, da to ni ljubezen od zdaj, od tega trenutka, ampak obstaja iz »nekih drugih spominov in časov«. Kakor koli že, Venera čuti, da jo nekdo rešuje iz tega njenega dna, iz dna duše in njenega pekla, v katerem je.

To je velika sprememba, velika transformacija za človeka samega. Čas bo pokazal, koliko je bila to prava odločitev za samo zvezo in njeno časovno trajanje. Danes je ponedeljek, dan Lune, ki se je ravno ločila od Sonca, začela se je faza rasti, načrtov, idej, zato naj dodamo še kaj, če smo pozabili.