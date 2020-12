Astrologinja Lenka: Velika mutacija, Jupiter in Saturn v konjunkciji v Vodnarju

Danes imamo v Kozmosu dva velika dogodka. Eden je zimski solsticij, dan, ko je uradna sezona zima, ko je noč najdaljša in dan najkrajši, najmanj svetlobe in najmanj zavesti. Že sama misel, da se dan počasi podaljšuje, nam kot izhod iz teme daje več svetlobe in to daje optimizem.​Sonce je prešlo v znamenje Kozoroga ob 11:02, skupaj z Merkurjem, kjer zahtevata, naj bodo malo bolj resni, malo več pozornosti namenijo strukturi, načrtom, ker gre za resno in tradicionalno znamenje, ki zlahka ne prenese nereda in discipline.Po drugi strani pa se konjunkcija Jupitra in Saturna v zračnem znamenju Vodnarja pojavi na nebu po 800 letih ali več kot dvesto letih od zadnje konjunkcije v zračnih znamenjih. To se posebej imenuje Velika mutacija. Čeprav so prišli v znamenju Vodnarja, ki pomeni, da sprejemamo vse spremembe, vse možne novosti, a najprej moramo vedeti, da bi morali biti skozi to pripravljeni na spremembe. Ne bo se zgodilo samo od sebe, na to moramo biti le pripravljeni, če pa ne, se bodo spremembe vseeno zgodile. Ker bodo tisti, ki to sprejmejo, šli enostavno, tisti, ki pa ne, bodo vse to doživeli težje ali z zamudo ali pa bodo šli mimo njih.Pri 0 stopinjah Vodnarja, kamor prinesejo semena za naslednjo dobo, kjer je čas Saturn in Jupiter prostor, da se začne odpirati novim podvigom človeštva. In ali lahko brez najsodobnejše tehnologije za zdravje, za komunikacijo za mobilne telefone, internet, ki nam je vsem na dosegu roke, in ali vemo, ali lahko živimo brez njih? In to je Prebujenje, da se zbudimo v sebi, kajti Vodnar od nas to zahteva, da lahko sledimo vsemu, kar hitro, napreduje. Odpreti zavest, se zavedati vsega, sprejeti in slediti vsem spremembam …In kako bo vplivalo na znake? Bik, da opusti malo več materialnih stvari, Škorpijon, da opusti nekatere tradicionalne stvari in preteklost, Lev, da razume in dovoli, da ima nekdo drug pravico poleg njega, in Vodnar, ki bo izvedel, da tudi on obstaja, ne samo drugi, in se boril zase, in tehtnici, dvojčkom, strelcem in ovnom so ponudili na krožniku, da se le malo potrudijo in dobijo vse.Prilagajanje bodo imele Device, da bodo malo bolj zaupale drugim, in Raki, da bodo postavili malo meja zase, kolikor bodo šli zaščitniško do drugih.Luna je še vedno v znamenju Rib, še vedno smo občutljivi in občutljivi na vse in še vedno vse vsrkamo nase. Danes se bodo tudi energije prekrižale, ker moramo biti zelo previdni. Bojevnik Mars iz Ovna in Pluton iz Kozoroga sta v kvadratu. Energije so premočne, atomske, vse to moramo spremeniti, da se bolje obrnemo k težjemu delu, telesni dejavnosti, športu, da sprostimo to napetost, ker sicer pride do notranje eksplozije.