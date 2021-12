Astrologinja Lenka: večkrat se objemimo, saj lahko le tako okrepimo ljubezen

Luna je prešla v globoko in nežno znamenje Rib ter se tako počasi približuje aspektu z Uranom. To predstavlja notranje prebujanje, klic k novim spremembam, vse, kar zahteva ta trenutek, brez veliko razmišljanja. Idealen je za povezovanje in delo na vseh stvareh, povezanih z internetom, spletom, ... saj Uran utira pot vsem novim omrežjem in povezavam.

Toda najpomembnejša stvar, ki se dogaja danes in bo z nami daljše časovno obdobje, je, da Venera vstopa v objem Plutona. Kakšen pogum mora imeti, da se sooči z največjimi strahovi, z največjimi psihofizičnimi zlorabami, ki so tu neizogibne. Kako globoka potreba Venera je to, da želi, da jo popelje nazaj v preteklost, da jo pokliče, da še enkrat prestane vse to in še enkrat podoživi vse te bolečine? Mar ni bilo dovolj vsega, kar bi lahko imenovali strast, ljubosumje, dokazovanje, zanikanje drugega in s tem samega sebe? Vrnila se je, da bi ponovno poskusila podoživeti nekaj pozabljenih stvari. Je bil to le trenutek hrepenenja? Bo v tej, zanjo pretežki lekciji, uspela najti pot in odpustiti, pozabiti ter začeti graditi odnos na povsem drugačen način? Ali ji bo uspelo premagati sebe, se dvigniti nad vse nizkotne strasti, ki jo silijo, da pokaže najšibkejši del sebe? Ji bo Saturn pomagal, da dobi drugačen pristop do sebe, da spremeni svoje vrednote, da se zna bolj ceniti, ljubiti, spoštovati? Ustvariti prijateljski odnos ali odnos, ki temelji na zaupanju in resnici? Da si odgovorno privošči veliko več svobode, sicer bo vse skupaj v trenutku pozabila? Vse to bo doživela. Mnogi med nami bodo obnovili stare ljubezni, razmerja, ki so nekoč razpadla, zdaj pa je poudarek na tem, ali se lahko spremenijo v primerjavi s tem, kar je bilo nekoč. Če se bodo, lahko zveza, povezava s številnimi vzponi in padci ,uspe, vsi tisti, ki menijo, da se mora spremeniti samo druga stran, pa bodo doživeli še večji padec. Vse je odvisno od stopnje zavedanja vašega zaupanja v tisto staro-novo ljubezen.

Danes je petek, Venerin dan, in ta se je odločila, da se preda največjemu hudiču. Pomagajmo ji tako, da izluščimo stare tegobe, ki so še v nas, in jih spremenimo v veselje, nežnost, bližino. Večkrat se objemimo, saj lahko le tako okrepimo ljubezen in spremenimo stvari na bolje.