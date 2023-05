Astrologinja Lenka: Včasih je treba nadzorovati svoja čustva

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Strelca, kar izboljša celotno ozračje, prinaša več optimizma in vere. Tukaj je zelo odprta, poštena, iskrena. Vendar je OOB izven meja, zato lahko pride do velikega odprtja, velikih pričakovanj do sebe, drugih in tam se oseba izgubi v nekem pretiravanju. Šele zvečer bo naredila kvadrat z Neptunom iz znamenja rib. To jo zelo lahko pripelje v stanje zablode, nedorečenosti, nesamozavesti.

Ker Neptun vedno ustvari neki nemir, neko zmedo in človek ne vidi in ne čuti, kako bi moralo biti prav. Človeka vedno potegne v nekaj, kar mora narediti, pa šele kasneje ugotovi, da to ni bila najboljša izbira ali da je bila preprosto njegova napaka. Vendar so to zelo kratka obdobja, ki trajajo 2-3 ure, zato je v tistem trenutku nujno, da se temu ne posvečate preveč in si ne dovolite, da bi padli v situacijo, ki bi vas pretresla ali vsaj za trenutek naredila slab dan.

Kajti takoj za tem kvadratom Luna vstopi v trigon z Jupitrom, ki ni samo njen dispozitor, ampak je tudi najboljša kombinacija, ko sta ta dva planeta v dobrem podpiranem aspektu. Lahko se odpre in ponudi še več priložnosti, da človek ne le pozabi in izstopi iz prejšnjega stanja, ampak gre bolj drzno in pogumno proti nečemu novemu in boljšemu. S tem aspektom lahko načrtujete lep izlet, druženje, študij, karkoli vas izpolnjuje po vaših najboljših močeh.

Venera je ravnokar vstopila v znamenje raka, a tukaj si želi nežnosti, lepote, bližine, povezanosti z domom, s svojimi najdražjimi. Je čustvena in občutljiva. Zdaj obstaja večja potreba po ustanovitvi doma, ustvarjanju in razširitvi družine.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju najbolj optimističnega znamenja, kjer ima za vse rešitev, gleda v prihodnost, zanj preteklost ne obstaja. A glede na to, da je izven mejna, se morajo predvsem tisti, ki jo imajo v rojstni karti, izogibati prevelikemu izpostavljanju čustvenim situacijam, saj so jih že izklicali in to jih lahko privede do še večje občutljivosti ali celo preobčutljivosti. V določenih situacijah je treba nadzorovati svoja čustva.