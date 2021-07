Astrologinja Lenka: Včasih je treba biti bolj optimističen

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Luna je vstopila v znamenje Kozoroga, da nas opomni na obveznosti, ki jih imamo, da nas v prihajajočem mesecu sprostitve in počitka ne zanese preveč. Zjutraj je z Jupitrom naredil sekstil, da bi se strinjal, da kljub vsemu ni vse tako težko in da je včasih treba biti bolj optimističen, ne glede na to, kaj se zgodi.Venera se je potrudila, da se je čez noč preusmerila v znamenje Device, ne glede na to, ali ji bo tu vse v redu ali ne, ker to znamenje že zapušča 16. avgusta. Tu zanjo ni prostora, razen če išče lepoto v majhnih stvareh in si ogleda malenkosti, koliko in kaj bo kupila, naredila, si privoščila. Vendar je tu najbolj natančna, najbolj dragocena, a lepoto išče v vseh podrobnostih. V tem obdobju obstajajo izzivi, da bi dobili nekaj novih povezav v službi ali z nekom, ki je povezan z isto službo. A tukaj je zelo sumničava, nezaupljiva, gre predaleč iz glave, občutki so v ozadju in takrat najbolj sprejema napačne odločitve. Zato se je treba umakniti s poti in dovoliti, da jo čustva vodijo več kot razum.Najpomembnejši planet, ki bo prehod opravil danes ob 16:27, je ravno največja zvezda, in to je Sonce. V znamenju Leva bo ostalo do 23. avgusta. To je njegov dom, od tu najbolje sije v celotnem horoskopu. Sonce nam daje življenje, vitalnost, moč, energijo, da lahko ustvarjamo in živimo. Brez tega ni življenja na našem planetu Zemlja. Predstavlja tudi naš jaz, središče naše zavesti, našo osebnost in našega velikega jaza, ki se nahaja v predelu želodca in predstavlja naše 3. energetsko središče - 3. čakro. Ljudje z močnim soncem so zelo kreativni ljudje, odlični organizatorji, odlični voditelji v svoji ekipi. Vsi planeti v kozmosu se vrtijo okoli njega, zato ni čudno, da so ljudje z močnim egom sposobni v svojih rokah držati vse strune in se vse vrti okoli njih.Sonce daje tudi veliko odprtost, veliko vidljivost, nič ni skrito, vse si želi videti, pokazati, pohvaliti. Vsi tisti, ki imajo v horoskopu močno postavljeno Sonce, so ustvarjalci lastnega življenja in težko dovolijo, da nekdo drug nadzira njihovo. Ker je Sonce zvezda, ki vsem daje popolnoma enako toploto, energijo, življenje, ne dela razlik, ne deli delitve na nikogar.