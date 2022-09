Astrologinja Lenka: V zraku je napetost, ne pustite se ujeti v paniko in nemoč

Luna je v znamenju vodnarja: vse okoli nas je usmerjeno v svobodo, neodvisnost in raznolikost. A pozor: Uran in Saturn jo podzavestno silita, da se prilagodi standardom, ki jih postavljata ona dva. Ker sta oba njena dispozitorja, sta v kvadratu in oba bi jo rada potegnila vsak na svojo stran.

Ko je v kvadratu z Uranom, bo mesecu morda celo lažje, saj ga vodi v svojo vzvišenost in lažje prenaša vse spremembe. A vseeno v zraku ustvarja dodatno živčnost, napetost, razdraženost, tudi verbalne konflikte.

Naš nasvet: umaknite se in ostanite mirni v sebi. Morda vas pokliče vaš najboljši prijatelj ali partner, da vam pove nekaj, kar vam ni všeč. Takrat poskusite reagirati umirjeno, saj lahko v nasprotnem primeru pride do dokončnega razhoda. In vsaka prenagljenost ali takojšnja reakcija povzroči svoje posledice, ki jih je pozneje zelo težko popraviti. Lahko se celo zgodi, da jih nikoli ne boste mogli popraviti.

Iz stanja, kjer vse okoli tebe poka, naletiš na kritike, da se to in ono ni delalo dobro, da se to ne spoštuje, kot bi moralo biti. In po čigavih pravilih živite? Saturn je sposoben potegniti Dušo v velike odgovornosti, obveznosti, še večje strahove in krče, lahko jo premaga z zadanimi nalogami. In lahko, zagotovo lahko. Saturn zahteva red: pisalo in papir, in ko je to opravljeno, se zdi kot da je polovica dela opravljena. In potem tiho naredi vse, kar potrebuješ, kajti šele takrat, ko izpolniš svojo nalogo, lahko napreduješ naprej. Ne pusti se ujeti v paniko, strah, nemoč, saj le tako ne boš naredil nič. Če je treba, prisluhni nasvetu starejše in modrejše osebe, ker ima ta oseba zelo dobre in pravilne, pametne in modre nasvete.

Vse je v nekem postanku: od Merkurja naprej, ki se bo kmalu obrnil, je miren, napol v snu, razmišlja o nekih davnih časih ...

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Tudi on je retrograden in v znamenju ovna. Počasi se vrača nazaj v znamenje rib, vendar mu ta retrogradnost daje pridih dvanajste hiše in samega Neptuna. Marsikaj potegne iz preteklosti, vrne določene dolgove: tudi človeku samemu, da bi zdaj z neko hitrostjo popravil tisto, kar je prej zgolj preletel. Popravi nekaj na sebi, v sebi. Da mu več vere, vizualizacije, odpiranja srca, odpiranja najlepših pogledov na svet. Že ta občutek polnosti polepša dan.