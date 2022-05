Astrologinja Lenka: V tem trenutku je vse mogoče

Dan je na prvi pogled zelo zanimiv, obetaven, a Luna je prešla v znamenje Ovna, ki se mu mudi. Nima potrpljenja za čakanje in veliko razmišljanja. Že od jutra je v konjunkciji z Jupitrom, tako da je ta požar skoraj gotovo izbruhnil. Nastalo je preveč norih načrtov, vročine, preveč vznemirjenja in želja, saj je v tem trenutku vse mogoče. Ampak še vedno je Merkur, ki je retrograden in pravi: »Ne hiti, načrtuj, a ne hiti z realizacijo, ker še ni čas.«

Merkur se vrača skozi znamenje Bika, da bi določil še nekaj materialnih situacij, preveril finančne zadeve, saj sta tukaj njegovo razmišljanje in fokus ravno na teh področjih. To je njegova prioriteta zdaj v tem znamenju. A še vedno bodo spremembe mišljenja, spremembe načrtov, spremembe idej. S Plutonom je v natančnem trigonu, oba v retro gibanju, torej kaj drugega kot izluščiti najgloblje spomine, najgloblje misli, vse, kar je bilo nekoč, pa še ni bilo končano, zdaj pa bi bil idealen čas za dokončanje. Ta kombinacija je pregloboka in najbolje bi bilo, če bi človek sam v sebi razjasnil nekaj stvari, brez velike kritike, brez velikih obtožb ali iskanja največje pravice.

Danes, po več kot mesecu dni, je Mars končno zadihal, ker je prišel v svoj dom. Tu bo ostal do 5. julija. Energija je tukaj premočna, odprta, neposredna in zelo surova. Ni potrpljenja za nič, to je tisti sprint, ki samo teče, da bi bil prvi, drug pa sploh ni pomemben. Ta sila in moč sta včasih premočni, zato lahko zaradi zvijače človeka spravita v neroden položaj, saj ni vsaka nepremišljenost vedno najboljša. Idealen je za vse nove začetke, za vsa dela in akcije, kjer moraš biti prvi, neustrašen, kjer moraš na vsakem tekmovanju osvojiti zlato medaljo, saj je to največji pogum. Idealen je za iniciativo in odpiranje novih podjetij, novih delovnih mest, vsega, kar je novo in se šele začenja, vendar je treba še malo počakati, da vsaj Merkur odpre to pot. A zelo je treba paziti, da se ega ne izpostavlja preveč, saj lahko prinese le nesramnost, nestrpnost, saj se v takih situacijah pozabi na druge, to pa ni najboljša izraba vse energije in vseh naših potreb.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je v znamenju Bika, retrograden in v sekstilu s Plutonom. Danes bolj kot kadar koli prej potrebujemo mir, tišino, poglabljanje. Vse odgovore je treba iskati v sebi, brez prepiranja in kritike, brez obtoževanja, saj vse to govori o nas in ne o osebi, ki jo kritiziramo.