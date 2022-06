Astrologinja Lenka: V teh dneh bodite umirjeni

Luna je na koncu znamenja Dvojčkov in je okoli 8. ure je vstopila v znamenje Raka. Tukaj je doma, dobro se počuti, lahko se spočije od vsega, se sprosti in poskrbi za druge. Pri tem se bo naučila tudi, naj se manj vmešava v življenje drugih. Skrb za druge je pretirana, a to je tudi znak, da raki ne morejo nasprotovati svojim čustvom. Okoli 12. ure bo v kvadratu z Jupitrom, zato imamo potrebo po opremljanju doma. Sekstil z Venero to omogoča – gre za kombinacija čustev in želja, še posebej ker sta oba doma in so velike možnosti, da se to uresniči. Zvečer bo potrebna velika mera potrpežljivost, saj lahko v naglici pride do poškodb in izbruhov. Ni najprijetnejša situacija, saj sta oba planeta doma, kar vedno pripelje do nenadne prekinitve in razgretega vzdušja, zato ni najboljši čas, da si ta dan pokvarite.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa še vedno stoji in čisti vse iz preteklosti. Žalitve, nesporazumi ali neprimerne besede lahko hitro izbruhnejo. Problem ni le v komunikaciji, ampak tudi v prometu. Majhna malomarnost lahko vodi do usodnih situacij, saj je sam um bolj usmerjen v negativne situacije. Še vedno se je dobro vzdržati nakupov, odločitev, novih začetkov v poslu. Za novo ni najboljše obdobje, zato bodimo previdnejši pri vsaki besedi, ki jo izgovorimo. Edino, kar je treba dokončati, so stari dogovori in stvari, a tudi tu je potrebna velika previdnost.

Najboljše bo, da smo v teh nekaj dneh, dokler Merkur ne preide na naslednjo raven, čim bolj umirjeni in ne uporabljamo ostrih in težkih besed.