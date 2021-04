Astrologinja Lenka: V sebi poiščimo kakšno kreativno stvar

Danes je sproščen dan, ni obremenjen s kakšnimi posebej neprijetnimi in težkimi situacijami, celo precej optimističen, vesel, saj Luna nadaljuje pot skozi znamenje Strelca. Dobro je vedeti in pripraviti nekaj načrtov za jutri, za nekaj, kar bo koristno. Čas je, da se ukvarjamo z nekaterimi stvarmi, ki nas lahko vlečejo nazaj v čas, da bi našli nekaj, kar smo že davno pozabili ali spustili iz sveta in mu nismo dali prednosti ali pa preprosto nismo imeli časa, da bi ga končali. Tako se bomo počutili izpolnjene, kajti nekatere stvari smo končno uspeli popraviti in pozdraviti.



Še posebej, če Luna s Saturnom naredi sekstil, ki nam daje stabilnost, trpežnost, kar lahko ostane dolgo časa. Daje notranji mir, vztrajnost, da se ne mudi in počasi vse spravi v red. Dobro je prositi nekatere starejše ljudi modernega duha, da nam razkrijejo svoje skrivnosti in nasvete, ki bi jih z veseljem sprejeli.



Ne glede na to, kako se zdi dan miren, ne smemo pozabiti, da dispozitor Lune Jupiter vodi v znamenju Vodnarja, kar pomeni potrebo po neodvisnosti, samostojnosti, izvirnosti in celo dozi trme. Sonce iz Bika se počasi približuje planetu Uran, kar predstavlja veliko koncentracijo trme, nepopustljivosti, ki nasprotuje vsem in vsemu. Ker je ego preveč vznemirjen in ne dovoljuje, da bi mu bile nekatere stvari dokazane, kažejo, da se v nečem morda moti. Zato je najbolje, da v teh dveh ali treh dneh ne vstopamo v prepričevanja, kompromise z nikomer, ki je še vedno nekdo "glavni" v našem življenju, ker tega ne bomo dovolili in bi prišlo le do velike vztrajnosti in upora, in to ne vodi nikamor. Najbolje je, da stopimo nazaj in v sebi poiščemo kakšno kreativno stvar, naredimo nekaj in pokažemo nekomu drugemu, bodisi z idejo ali celo s kakšno konstrukcijo, s katero lahko druge ljudi presenetimo in šokiramo. Sicer vodi do večjih konfliktov.



Ne glede na to, da je Luna v Strelcu, na uranovski in vodnarjev način čutimo veliko napetost in nervozo, zato je dobro, da ta čas izkoristimo, da presenetimo z nečim na najbolj izviren način v pozitivnem smislu.

