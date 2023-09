Astrologinja Lenka: V ospredje prihaja občutek za druge, pomoč in služenje

Že zjutraj Luna spremeni znamenje iz leva v devico, kar prinaša popolnoma novo vzdušje, popolnoma nove občutke in potrebe, ki krojijo ta dan. Devica takoj začuti potrebo po delu, urejanju, čiščenju, iskanju kakšnih malenkosti, na katere se prej sploh ne bi spomnili. V ospredje prihaja občutek za druge, pomoč in služenje drugim.

Ob vstopu v to znamenje jo takoj čaka opozicija z Rx Saturnom iz znamenja rib. Prišla bo kritika, ki ji ne posvečajte pozornosti. Počivajte, naspite se, pomislite nase, vzemite si dan za sprostitev. Vendar pa je Devica tista, ki rada dela, skrbi, sicer se zdi dan kot izgubljen. V takšni situaciji lahko zelo hitro zapade v apatijo, ko se bo počutila nekoliko depresivno. A kot vsi vemo, je delo tisto, ki zna biti zdravilo in ima zdravilo za vse, česar ne moremo popraviti z ničimer drugim (razen z zdravili).

Kajti dispozitor same Lune je Rx Merkur, ki ostaja v znamenju Device in poleg tega je najslabša možnost, da žalujete in se smilite sami sebi.

Danes je sreda, Merkurjev dan in je še dva dni retrograden, dosegel je stopinjo, kjer se bo obrnil. Tukaj je že nameščen in daje veliko globino in koncentracijo natančno na vse vaše potrebe, povezane z znamenjem device. Veliko je tistega razmišljanja, veliko je tistega racionalnega uma, ko bi se morali vsaj malo sprostiti in prepustiti občutku svojega telesa. Na tem mestu bo ostal vsaj še teden dni, do konca meseca pa mora izstopiti iz svoje sence in doseči stopnjo, na kateri se je obrnil retrogradno, to je 21 stopinja.

Na enaki stopinji bo mlada luna nastala čez dva dni. Čas je za nove ideje, za servisne službe oziroma za vse, kar je povezano z organizacijami, ki so v službi ljudi samih. In to so vojska, policija, gasilci, zdravniki in farmacevti.