Astrologinja Lenka: V odnosih se bodo pojavili napadi jeze in ljubosumlja

Luna je v znamenju Tehtnice, poleg tega, da skuša ugoditi vsem, ustvariti udobno in lepo vzdušje, si obleči nekaj lepih oblačil, saj so ji te prioritete tukaj zelo pomembne. Ampak tehtnica je tista, ki je bila ustvarjena za pravdo, za vso pravičnost na tem svetu, tam je Venera doma, Saturn na višini, to je nihalo, ki želi biti vedno na sredini. A življenje je tisto, ki nihalo premakne bolj v eno stran, v človeku se hitro pojavi neravnovesje in takrat se pojavi občutek, da so drugi proti njemu.

Tako bo okoli 14. ure, ko bo prišla v opozicijo z Marsom, občutila velike krivice, neresnice, velike poškodbe, ki ji jih lahko zada vsak, če bo za vsako ceno vztrajala pri svojem. V partnerskih odnosih se bodo pojavili napadi nadzora, jeze, ljubosumja, ravno tistih globokih čustvenih in srčnih poškodb, ki streljajo direktno v srce, kjer najbolj boli. Da se temu izognete, bo najbolje, če se umirite, umaknete in spoznate, da je to le vaša reakcija na vse to.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

To je znak, da je vaša energija nekam padla, da je zelo nizka, da ste v tistem trenutku na udaru in da imate občutek, da ste največja žrtev na svetu. Če človek ni v svojem središču, močan, ne ve, kaj hoče, tukaj je sonce v padu, zato se ego hitro izgubi in takrat se človek zanaša na druge in izgubi sebe.

Ko ste mirni in neodzivni, se vam ne more zgoditi nič hudega. In to je lahko le spodbuda, da povečate svojo energijo tako, da vse obrnete kot izziv, ali opomnik, da morate iti korak dlje, vedeti, da lahko in imate veliko poguma in poguma, da najdete namen v tem lepem življenju .

Luna je z dispozitorko Venero v aspektu, kjer se nikoli ne moreta povezati, zato je dodaten občutek krivde, da je za vse kriva oseba sama. Zavrnite ga, ne smilite se samemu sebi, ampak v vsem poiščite smisel in bodite v vsem še močnejši.

Danes je četrtek, Jupitrov dan in je v znamenju ovna, stoji kot angel, ki je pripravljen pomagati vsakemu človeku, ki ga prosi, saj je v ovnu vse namenjeno osebno samemu človeku, da ima veliko vere, vizijo, upanje, pogum, resnica, lepota, podpora. Ali ni to dovolj? Bodimo mu hvaležni.