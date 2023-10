Astrologinja Lenka: Včasih je treba narediti prostor za novo stvar

Po včerajšnjem sončnem mrku se zdi, da se vse ni dobro končalo, zato je Luna vzšla v tehtnici in v kvadratu s Plutonom iz znamenja kozoroga. Da dokonča vse tisto, kar je z njim začel tudi sam mrk. Gre za globoka očiščenja bodisi na čustvenem nivoju bodisi preprosto z osvoboditvijo nekaterih karmičnih vzorcev. Karkoli že je, je boleče in travmatično, a včasih moraš narediti prostor za novo stvar, novo osebo, nov dogodek.

Okrog 13. ure zamenja znamenje in prestopi v škorpijona, da malo bolj občuti tisto bolečino, zavist in ljubosumje, da prečisti še najmanjšo celico svojega telesa. Ste pripravljeni narediti spremembo, ne da bi se počutili zagrenjeni? Da si predstavljate, ali so vaša dejanja ali vaša nezavedna notranja potreba tista, ki povzroči, da se te stvari zgodijo. Ko se človek zave, da je vedno v vsem problem samo en človek in ne nekdo drug, potem je življenje veliko lažje in lepše.

Kasneje gre v trigon z Rx Saturnom iz znamenja rib. Če te prisluhne modrejši ali starejši človek, ti ​​skuša kaj svetovati, ti pokazati pot, a v nekaterih primerih se da rešiti s časom, s čakanjem, z osamo, vsaj za nekaj časa, dokler ne mine nevihta.

Kajti če se tukaj ne umirimo in če ne razčistimo s čustvi, kolikor lahko gremo s temi globinami, pride Luna v konjunkcijo z Marsom, ki je v svojem domu, ki je najmočnejši in ki je poln energije, maščevanja, sovraštva. Šele takrat delujejo čustva, jeza, jeza, prepiri, vse, kar je lahko najhujšega. In v tej situaciji čustva nimajo možnosti, da bi se borila za svojo resnico in svoj prav, ne nazadnje. Le Duša lahko še bolj pade v tisti »svoj pekel«, ki si ga je naredila in jo bodo vsi krivi, čutila bo, da je nihče nima rad, da je zavrnjena, da.

In najbolje je, če cel dan preživite v tišini, miru. Včasih odzovete z ljubeznijo, toplino, nežnostjo, in potem boste imeli dober dan iz vseh vidikov. Tudi Luna v Škorpijonu lahko išče svoje notranje zdravilo, ki lahko pomaga drugim.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je še vedno v fazi samega mrka. Odprlo je dvigalo za dogodke v naslednjih 14 dneh ali v šestih mesecih, ki se bodo odvijali veliko hitreje, kot je oseba načrtovala mesece ali leta. Sam južni vozel, ki se nahaja ob samem Soncu, se danes obrača v direktno smer, zato bo pripomogel, da se bo marsikaj razpletlo hitreje kot sicer.