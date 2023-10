Astrologinja Lenka: V naslednjih mesecih se bodo razčistili odnosi

Luna je v znamenju Tehtnice in se počasi pomika proti samemu Soncu, kjer ga bo srečala ob 19:55 uri in ko bo popolnoma izginila, torej bo nastopil Sončev mrk oziroma sončna eklipsa. Pred tem se bo srečala z Merkurjem v znamenju tehtnice, ki se trudi, da bi nam prinesel harmonično vzdušje, da bi nam pokazal, kako lahko vse rešimo z lepimi in prijetnimi besedami. Da se z dogovorom, pogovorom, v miru in brez velikih obtoževanj ter s poslušanjem drug drugega pride do mirnega cilja.

Ampak, vendar, mrk se zgodi na 21. stopinji znamenja Tehtnice, na stopinji Saturnove egzaltaciji. On je tisti, ki želi ohraniti tradicijo, ohraniti vse, kar ima vrednost, vzpostaviti ravnotežje med dvema različnima tokovoma, spoloma, ljudmi. Tu je še južni vozel in kaj je to, karmo je treba poplačati, se pokloniti, marsikaj sprostiti. Sam mrk je v kvadratu s Plutonom, pa tudi sam mrk pa ima plutonsko konotacijo. Tudi v taki situaciji ne gre ostati pri starih navadah, vzorcih, vzorcih. Odvisno kje mrk v vaši natalni karti aktivira kakšno osebno točko ali planet, a potrebna je velika globoka sprememba, sprememba, odpuščanje. Vsi odnosi, predvsem partnerski in čustveni, v katerih ni harmonije, kjer ni resnice in zaupanja, bodo sedaj v tem obdobju šestih mesecev prihajali do razčiščevanja in ločitve.

Pri mrkih, če česa nismo pripravljeni spremeniti, odvržemo, bo to naredila sama, potem pa je veliko bolj boleče in težko.

V javnosti bodo številne afere, izpostavljanja in sramotenja mnogih, ki so povezani z javnim življenjem.

Dispozitor tega mrka je Venera in je v svojem največjem zatonu, pravkar izven opozicije s Saturnom. To so prekinitve, veliki strahovi, veliko trpljenja. Je v recepciji z Merkurjem, češrav je v svojem domu, je avtomatsko padla v mrk, kar kliče po še večjih spremembah in še večjih spremembah. Včasih je edina rešitev, da se izognemo večjim katastrofalnim spremembam, da človek sam spremeni svoj odnos, svoje vrednotenje in ustvari še večje ravnovesje v sebi.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib in v trigonu z Marsom v Škorpijonu, vendar je še vedno v kvadratu z Plutonom, ki je močno vpleten v mrk. Koliko lahko pomagajo nasveti tistih, ki so globoko povezani s spiritualnimi in duhovnimi zadevami, je odvisno od tega, koliko jih je nasprotna stran pripravljena sprejeti. Kakorkoli že se boste odločili, mrki so tisti, kjer temu dogodku že od nekdaj posvečajo veliko pozornosti in najbolje je, da v tišini ostanete popolnoma mirni, da ne pretiravate s hrano in pijačo, več počivate, meditirate, se osredotočate na pozitivne misli…….