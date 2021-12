Astrologinja Lenka: V letu 2022 pričakujemo odprtje vsega, kar je bilo v teh dveh letih zaprto

Danes ob natanko 05:09:23 bo planet Jupiter po 12 letih uradno prešel v znamenje Rib. Tam bo ostal do 11. maja, ko bo prešel v znamenje Ovna, v Ribi pa se bo vrnil 28. oktobra, kjer bo do 20. decembra 2022.

Jupiter je planet sreče, veselja, optimizma, zaščite, denarja, izboljšanja finančnega položaja, je veliki angel varuh, ko to človek nekje ali z nečim zasluži. Zadolžen je za potovanja, večje razdalje, visokošolsko izobrazbo in zaupanje vase. V letu 2022 zato pričakujemo odprtje vsega, kar je bilo v teh dveh letih zaprto, blokirano, nedovoljeno. Odprle se bodo turistične ponudbe, agencije … Jupiter pa ne prinaša le številnih sprememb na bolje, ampak nam daje priložnost, da pri tem tudi sami sodelujemo. Največ bo dal tistim, ki se znajo povezati s svojo vizijo, intuicijo, kot je, denimo, znamenje Ribi. To je znamenje mistike, globine, sanj, vlada mu Neptun. Bolj kot bomo znali verjeti v vse to, se predati veri, zaupanju, in bolj ko se bomo prepuščali tem čarobnim sanjam, lažje jih bomo izživeli v resnici. Prepustimo se našim novim prepričanjem, odkrijmo številne skrite talente, ki jih nosimo v sebi, prebudimo vse, kar je skrito v nas ali česar se sploh ne zavedamo. To bo v veliko pomoč tistim, ki se v tem trenutku odločijo za vzpostavitev ljubezenske skupnosti, za sklenitev zakona, saj dodatno prispeva k sreči.

Med letom bo Jupiter naredil veliko dobrih aspektov, eden izmed njih je konjunkcija z Neptunom, ki daje potrebo po spoznavanju druge plati življenja, duhovnosti. Prav tako bo naredil konjunkcijo z Venero na najvišji stopinji, to je življenje, ki si ga vsi želimo in si ga nekje predstavljamo, z veliko sreče in veselja, vsem, kar človeka osrečuje. To je življenje polno užitkov, sreče, obilja in vsega, kar človek lahko doživi na tem planetu.

Edina stvar, ki je lahko pri Jupitru problematična, je, da lahko nekateri ljudje pretiravajo v stvareh in gredo v presežke. Tako bodo nekateri opazili večjo konfekcijsko številko, a to ni nujno slabo.

Jupiter je tisti, ki daje in nikoli ne jemlje, in to je zelo velika prednost tega planeta.

Prvi aspekt, ki ga bo naredil, je z Luno, ki je prešla v znamenje Škorpijona. Počasi se približuje in prehaja v upadajočo fazo. Mars in Saturn sta zdaj v zelo konstruktivnem položaju, tako da je mogoče vse načrte združiti v stabilnejši, trajnejši in dosegljivejši načrt.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v Kozorogu in v konjunkciji z retrogradno Venero. Prepričanja in misli so danes tako ambiciozni in povezani, da jih ne smemo le povedati, ampak jih je treba tudi uresničiti. To pa je tudi trenutek, ko bomo morali počasi spremeniti nekatera stara prepričanja in stare navade.