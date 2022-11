Astrologinja Lenka: V kvadratu z Uranom dodaten stres, šok, provokacije, nervoza, napetost

Luna je še vedno v znamenju vodnarja. Zelo hitro se odzove na kakršna koli zmerjanja, vzbudi se potreba po nasprotovanju in početju na način, ki je ravno nasproten od tistega, ki bi moral biti.

Že od jutra se zdi, da nismo povezani sami s seboj, srce hoče eno, čustva govorijo drugo in ta občutek neorganiziranosti vodi do hitrega razplamtenja, predvsem v partnerskih odnosih, saj si vsak že načrtuje svoj dan.

Čez dan, ko misliš, da lahko počneš, kar želiš, kar ljubiš, ko si končno dočakal ta trenutek, prileti sestra ali prijateljica in nate skuša prenesti vsa nezadovoljstva. Morda se lahko pojavi tudi kakšna kritika, da ti je vse dovoljeno, jaz pa da moram paziti, da nekatere stvari ne izplavajo na površje, da se o njih ne razve. Podprite jo, dajte ji toplino, nežnost, objemite jo in ji povejte, da tudi zmore vse to, samo naj je ne bo strah in naj ne razmišlja o tem, kdo ji bo kaj rekel glede tega, kar počne. Še posebej, ker je danes Venera na stopinji višine Urana, zato ji tu nikakor ne more umanjkati drznosti, poguma, nasprotno, kakršnekoli spremembe naredi v drugačnosti, v ljubezni, samo da ji bo dobro. Ker tukaj se res želi poudariti unikatnost, rušenje tabujev in tradicionalne ljubezni.

Ravno ko poskrbi za to, pride v kvadrat z Uranom, tu pa dodaten stres, šok, provokacije, nervoza, napetost. Toda to spremenite v še boljšo različico sebe. Začnite svojo novo stvar, tako kot si želite, odprite svoje podjetje, kjer boste vi manager za vse, kjer boste predstavili in pokazali, koliko novih idej imate. Ne izgubljajte energije, če vam rečejo, da se tvega samo zato, da se izgubi. Ni res, tveganje je tako velika drznost, ki se je malokdo zaveda, saj si vsak želi vnaprej videti napisano, kako vse teče in kaj bo dobil. In tu te vodi srce, vizualizacija, vera v svoj pogum, svobodo, neodvisnost, z odprtimi rokami in glavo, da lahko narediš vse, kot si si zamislil.

Da o večernih urah, ko Luna objame Saturna, niti ne govorimo. Katera duša lahko prenese to boleče mravljinčenje, krivdo, obtožbe, spomini se vrnejo, doživljate nekaj depresije in samoobsojanja. Tega vam ni treba. Kar ste začeli, pojdi zavestno, usedi se, načrtuj svoje delo in prevzemi vso odgovornost.

Danes je torek, Marsov dan, in on se je že premaknil nazaj, obrnil svojo pot, a zato moramo biti v komunikaciji bolj odkriti in iskreni ter ne reagirati prehitro. Le tako lahko to energijo pravilno usmerimo.

Pomembni astrološki datumi v novembru: