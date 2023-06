Astrologinja Lenka: V današnjem napetem dnevu poiščite umirjenost

Danes je luna že v znamenju tehtnice, najbolj elegantnega in estetskega znamenja. A ne samo, da se človek osredotoča na vse, kar ga dela lepega, na vse, kar je lepo okoli njega, pa naj si to kupi, ima ali preprosto ceni to, kar ima, poleg tega je poudarek tudi na vseh odnosih.

Kajti odnos je vse, kar je kakorkoli v stiku z drugo osebo. Vedno nam najprej pride na misel partner in emocije. Ukvarjanje s čimer koli danes v tem dnevu bo prineslo tako hiter rez in tako hiter konec vsega, še preden se bo dialog sploh začel. Zato je najbolje, da čim bolj uporabite svoj mir in ne dovolite, da bi vas kdo provociral ali pa se preprosto poskušajte ne odzvati.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Tudi Luna bo tvorila kvadrat s Soncem iz znamenja Raka, ki je ravno njegov dispozitor in zato se vračamo k partnerstvom in odnosom. Danes nikakor ni dan za kakršnokoli reševanje težav, še manj pa konfliktov, saj je bilo vsega konec, še preden se je začelo.

Današnji glavni aspekt je med Marsom iz znamenja leva, ki je tukaj ponosen, poln samega sebe, poln svojega ega, neustrašno hodi v kvadratu z Uranom iz znamenja bika, ki je trmast, samosvoj, a pripravljen na vsako spremembo.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

To je vidik velike napetosti, nervoze, nervoze v sami osebi, tako da ko se vprašate, kaj je z vami, ne veste, ampak vas vse jezi, vrže iz ritma. V takšni situaciji ne le da se boste odzvali na najmanjšo malenkost, nevede boste jezili druge in imeli boste občutek, da so vsi proti vas in da vas vsi napadajo. Tudi da se umirite, ne vztrajajte pri nečem, če ne gre, če je vse v nekem kaosu. Počakajte na jutri, energije bodo čisto druge. Tudi tisti, ki ste v prometu radi prehitri, morate biti danes zelo previdni, saj prav visoka hitrost med obema stranema vedno prinese nekaj težav.

S tem vidikom ni časa za čakanje, razmišljanje, vse bi moralo biti narejeno včeraj. Vidik strele, vidik nepremišljene hitrosti in še bolj nepremišljenih odločitev oziroma dogodkov samih, ki to spremljajo.