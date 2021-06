Astrologinja Lenka: Uživajte v vsem, kar počnete iz srca

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno pod pritiskom Mrka od včeraj, počasi se poskuša zbrati in vrniti, še vedno je v zmedi. Okoli 9.30 zapusti ves ta kaos in se spremeni v znamenje Raka. To je njegov dom, kjer se počuti varnega, zaščitenega in kjer se najprej umiri v krogu najbližjih. Ko pa je v tem znamenju, so naše potrebe večje po toplini, bližini, bolj smo osredotočeni na domače okolje kot na potepanje kamorkoli, všeč nam je toplina in skrb. Včasih si damo več, poskrbimo zanje, pripravimo boljšo hrano, čustva so preprosto na prvem mestu. In mislim, da včasih znajo eksplodirati, odvisno od vidikov.Takoj lahko začutite zelo pozitivno energijo, nekaj prijaznosti, navdušenja, sreče. Luna se počasi približuje v trigonu z Jupitrom, kjer bo med 13:00 in 15:00 naredila natančen trigon, zato obstaja boljša povezava in opora, ko se Duša in Vera srečata v tako lepi legi. A nebo ni dovolj za srečo, za želje, za veselje do uspeha in za velik optimizem. V sebi je tudi velika notranja vera, pogum, pogum, ko lahko začneš ali končaš marsikaj, česar sicer ne bi naredil. Prijetni dogovori, načrti, potovalni aranžmaji za nakup česa večjega in lepšega.Okoli 16. ure naša energija, vitalnost, strast, pogum zaključi svoje 1,5 mesečno potovanje po vodenem in čustvenem znamenju raka in je zdaj v znamenju leva. Dve ognjeni energiji v tako veliki simbiozi ustvarita velike podvige ali zgorevata pred časom.Tu je zelo dobra energija, pozitivna, plemenita, mnogi se bodo obrnili k ustvarjalnim stvarem. Do 29. julija - (ostaja v tem znamenju) bodo mnogi začutili tisti tekmovalni duh, uresničitev hobija, delali, kar jim je všeč, tam, kjer bi ga radi hvalili, in pustili, da drugi vidijo vse. Tu je vsa volja ognjena, velika je predanost in vztrajnost, in to zaradi zelo fiksnega znamenja Leva. A tudi če si privoščite in se igrate kot otrok ali z otrokom, ali je v življenju kaj lepšega, ker sem Lev, ne glede na to, kako "velik" je, je v Duši igriv otrok. Težava je v tem, da se le zaveda te energije in daje drugim priložnost, da so prvi v vseh zadevah in da si zaslužijo en aplavz, ne samo on. Ko to razčisti s seboj, ko verjame, da drugi vedo in so lahko boljši od njega, in to sprejme s ploskanjem, ni večje Duše od njega. V nasprotnem primeru kakršno koli vsiljevanje volje drugim, ne strpnost in nepriznavanje uspeha nekoga drugega zmanjša njegov položaj v tem znamenju.Do 21. junija, ko bo njegov dispozitor Sonce v dvojčkih, bo njegova potreba po raznolikosti in nemirnem duhu na najboljši možen način uporabila njegove ustvarjalne sposobnosti.Danes je petek, Venerin dan, in sicer je v vodnem znamenju raka, danes pa je bolj kot na domače osredotočena na poslovne odnose. Uživajte v vsem, kar počnete iz srca.