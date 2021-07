Astrologinja Lenka: Uživajte v vseh odnosih

Napoved. FOTO: Lenka Stanič

Komaj smo čakali, da Luna vstopi v znamenje Tehtnice, da spozna kaj konkretnega s področja partnerstva. Ali tudi bo? Na tem področju je pozorna in se ji zdi zelo pomembno, kdo ji je kaj rekel in kaj se govori, saj si prizadeva za popolnost, lepoto in dobre odnose. Neprijetno se počuti, ko vidi, da se kdo prepira ali je slabe volje.Od 11. do 13. ure, ko s Saturnom naredi trigon iz znamenja Tehtnice, se bo pokazalo, da resnično želi uresničiti vsak odnos, ki se ji ponuja. Ker se Saturn tukaj počuti lepo, je njegova notranja potreba dvigniti odnos na najvišjo raven, pri čemer veljajo pravila, ki jih je treba upoštevati. Rad ima tradicijo, tudi na nekoliko drugačen, novejši način. Daje tudi občutek varnosti in trajnosti ter upanje, da se lahko sčasoma kaj razvije. In to si vsi želijo.Luna je v opoziciji s Kironom iz znamenja Ovna, ki se vrača, da nekatere stvari pospravi in dokonča. Ostala je nerazrešena bolečina. Zdaj je morda priložnost, da se je znebimo, a pred tem si poglejmo v oči, se soočimo z vsemi strahovi in začnimo delati pri sebi. Zavedajmo se tega, okrepimo se, opomnimo se, da smo sebi najpomembnejši, šele potem bomo pomembni tudi drugim.Strastni objem Venere in Marsa se počasi ohlaja, toda ker je Sonce v Raku, je zanju nekaj več možnosti. Mars je danes na padcu Neptuna, ki še vedno pripravlja trike in skrivnosti. Je v Levu preveč ega, da bi mu kdo odgovoril z 'ne', ali gre le za to, kako ga drugi vidijo? Še posebej, ker je v kvinkusu z Neptunom. Sam se s tem težko spopada, trenutno ne vidi izhoda iz celotne situacije. Če pa se malo obrne in popusti, ga njegov dispozitor s seboj odpelje v natančen trigon. Potrebuje le malo domišljije in popustljivosti, da se vrne.Uživajte v vseh odnosih, partnerskih, poslovnih, prijateljskih .... Bodite prijazni drug z drugim.