Astrologinja Lenka: Uživajte v nežnih dotikih in bližini

Luna je še vedno v znamenju Leva, po mlaju gre v izpolnitev vseh obljub, ki smo jih dali včeraj. Ampak tukaj je Luna, ki hoče najboljše, najlepše, najbolj izvirno in vse kar je »in« in ima najvišjo ceno. Njena duša je taka, ko daje sebe, daje vse, daje največjo toplino, največje veselje in največji navdih za druge. Daje največjo ljubezen in največje veselje. Med fazo naraščanja, že prvi dan, je prvi aspekt, ki ga naredi, v kvadratu z Marsom. Takoj nastanejo konflikti, to so premočna čustva in premočne žalitve. Luna želi biti prva in videti njen sijaj, Mars pa iz znamenja, v katerem se zelo hitro prebudijo zavist, ljubosumje, neodobravanje in ne sprejemanje uspehov drugih ljudi, zna zelo globoko zaboleti. Ne hiteti z nobenim dejanjem, ne odgovarjajte naglo na nobeno žalitev in ne vztrajajte pri tem, da imamo v tem trenutku prav. Običajno je prisoten ta občutek, da želimo od nekoga izterjati pravico, kar v teh okoliščinah ni najbolje, saj ne bo prineslo nič pozitivnega. Kot da je vse to za dušo premalo, se zaletava še v Urana, kot da hoče še dodaten stres in napetost. Vse tiste spremembe, ki jih je treba narediti, da bi prešli na novejšo in višjo raven, je treba narediti z veliko previdnostjo, veliko potrpljenja. Kajti to ne bo pripeljalo do mirnega in prijateljskega pogovora, še manj do dogovora. Potrebujemo mir, veliko sprejemanje vseh vrst sprememb, ne glede na to, da včasih na vse to nismo pripravljeni ali pa si tega ne želimo. A Uran ne sprašuje, ampak naredi, in šele kasneje vidimo, koliko zmešnjave je naredil proti naši volji.

Šele pozno zvečer bo Luna v konjunkciji z Merkurjem. Koliko nam bo uspelo združiti razum in čustva, kar je fenomenalna priložnost in marsikaj popraviti, je odvisno od nas. Če bomo še naprej vztrajali pri tem, da je »moja beseda pomembna«, bomo še naprej v tej neprijetni situaciji. Ko duša ni spočita, ni umirjena, zelo hitro prideta utrujenost in šibkost.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju Raka. Torej kaj drugega ji preostane, kot da se obrne na svojo družino, dom in dajanje ljubezni. Tu je ona tista, ki svojim najdražjim resnično daje vso sebe brez kakršnih koli pogojev in zahtev v zameno. Uživajmo torej v nežnih dotikih in bližini.