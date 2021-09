Astrologinja Lenka: Uživajte danes, popijte kavo v najlepši družbi

Mars je v znamenju Device še vedno v nasprotju z Neptunom, kar vodi v popolno zmedo, pri čemer se je še jutro začelo z Luno v nasprotju s Plutonom. Mars je naša energija, a način, kako se je manifestiral v Devici, lahko hitro povzroči popolni kaos. Hitro eksplodira in za vsako malenkost. Pri drugih hitro najde pomanjkljivosti in jih kritizira. In Neptun iz znaka Rib nato vnese še več zmede. Povzroči lahko jezo, nezaupanje, laži, zapuščenost, utapljanje v alkoholu ... Vsak napad na nas nam lahko povzroči oslabitev imunskega sistema in hitro se pojavijo različne bolezni. V takšni situaciji se umirite, osredotočite na delo, poiščite svoje talente, narišite sliko, fotografirajte kaj ...



Tudi Luni ni lahko srečati Plutona, saj lahko prinese strahove, skrbi, globoka čustva. Sprejmi vse to, vse je tvoje. Luna počasi prehaja v upadajočo fazo, ko bo mlaj, ko moraš opustiti vse, kar te moti in ovira. Okoli 18. ure preide v znamenje Leva, pripravlja se, da bo v tem znamenju naredila, kar mora, in se počasi pripravila na srečanje s Soncem v znamenju Device. Merkur iz znaka Tehtnice je v podpornem vidiku z vozlišči, zato lahko počasi pripravi marsikaj, kar je povezano z mnogimi uresničljivimi načrti.



Danes je petek, dan Venere, in v Tehtnici je najlepša v svojem dostojanstvu. Uresniči lahko vse svoje načrte, povezane s partnerjem, ljubeznijo, skupnim življenjem ... Zato danes uživajte, popijte kavo v najlepši družbi, kupite si rože, parfum, oblecite se, kakor vam je drago, in pojdite na nepozaben sprehod z ljubljeno osebo.



