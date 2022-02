Astrologinja Lenka: Uživajmo v tem dnevu in se zaljubimo vase

Luna je še vedno v znamenju Raka, kjer se najbolje počuti. Toda že od jutra je v opoziciji s Plutonom in to zahteva čustveno samoprilagoditev. Kajti ko pride do neke vrste nezadovoljstva, potem to vodi v poglabljanje in na koncu v negativen izid. Mogoče moramo le nekaj stvari popraviti in se prepustiti. Ni nujno, da se o stvari, ki je nerešena, začne razpravljati ali pa bi jo morali zaključiti. Ker je Luna v opoziciji z Merkurjem, sta tudi um in duša v nasprotju. In Merkur je v konjunkciji s Plutonom, kjer je izzvan, ne razmišlja, žalitve letijo na vse strani. Še posebej pomembno je, da ste mirni v prometu oziroma za volanom. Zato pa sta potrebna mir in prijazna beseda, da ne pride do nepotrebnih prepirov. Po 12. uri se Luna počasi premakne v znamenje Leva, da se pripravi na ščip, ko bo dokončala marsikaj.

Po očiščenju svojega uma Merkur počasi prehaja v znamenje Vodnarja. Tu je pogumen, ima ideje, misli, ki so pred časom, pred vsakdanjim razmišljanjem. Slediti takemu Merkurju, ki je poln vizij za nekaj let naprej, vizij, ki drugim dajejo občutek, da ni normalen, a je v njih nezmotljiv.

Planeti nam skušajo prinesti še eno čarobno stvar, sploh ker je danes dan zaljubljenih, valentinovo, sveti Trifun (Trifon, Tripun), dan, ko sta Mars in Venera lepem objemu. Svoj ples sta začela na kraljevi ravni Kozoroga, trajal bo do 10. marca. Bo Mars zmogel Venero nekoliko raznežiti, jo razveseliti, sprostiti in ji prinesti malo več topline v srce in dušo?

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in počasi se pripravljamo na ščip. Uživajmo v tem dnevu in bodimo čim bolj zaljubljeni v drugo osebo, naravo, rože, predvsem pa se zaljubimo vase.