Astrologinja Lenka: Ustavimo se in dokončajmo vse, za kar nismo imeli časa

Čeprav je Luna v Dvojčkih, jo Saturn z razpršenimi idejami, kdaj in komu dati prednost, že od jutra sili, da je nekoliko bolj resna, se ustavi in trezneje razmišlja. K stvarem je treba pristopiti z veliko odgovornostjo in soodgovornostjo, ne moremo kar tako zahtevati od drugih, da izpolnijo svoje obveznosti. Tudi sami moramo narediti svoj del. Da obstaja neki red, dogovor in spoštovanje. Kajti Saturn neodgovornosti ne dopušča, treba je vedeti, kdaj je nekaj delo, kdaj je treba nekaj narediti in kdaj je lahko zabava ali nonšalantno vedenje. To je dobro opozorilo Luni, saj bo čez dan stopila v kvadrat z Neptunom, ki ji zna povzročati velike nočne more in jo motiti v vseh čustvenih situacijah. Zato potrebuje nekaj stabilnosti.

A dispozitor same Lune je Merkur v znamenju Vodnarja, ki se danes giblje retrogradno, kar bo trajalo do 4. februarja. Velja, da v tem obdobje ne podpisujemo pogodb, ne kupujemo novih stvari, mobitelov, avtomobilov, ne začenjamo novega posla … Kajti to lahko prinese goljufije, neodločnost ali napačno odločitev. Merkur je retrograden trikrat na leto, k temu pa je treba dodati še nekaj hoda v njegovi senci. Vse to skupaj lahko traja približno pol leta. Kam pobegniti, kam se skriti za to daljše obdobje? Ne, to je nemogoče, saj en Merkur pa ne more tako močno motiti našega življenja. Le previdnejši moramo biti, natančnejši in se bolj osredotočiti na vse našteto, da se izognemo vsem tem napakam. Lahko pa je tudi fenomenalen, saj nas vrne, da resetiramo svoj um, da ga očistimo nakopičenih in nepotrebnih misli, vsega, kar ni povezano z nami osebno. Znebiti se moramo vsega, kar povzroča jezo, bes, ogovarjanje, kar ima negativen prizvok. Čas je, da se ustavimo, popravimo in dokončamo vse, kar je ostalo, tisto, za kar nismo imeli časa. To zahteva mir in tišino v našem telesu. Odkrijmo nekaj neodkritih stvari, preberimo staro knjigo, nekaj, kar je povezano z zgodovino, s preteklostjo. Obnovimo nekaj starih odnosov, kjer so se pojavile težave in se je komunikacija končala, predvsem s tistimi, ki so del naše družine. In ne dovolimo, da nas današnje vzdušje v napetem aspektu z Uranom spravi v živčno in šokantno situacijo, ne delajmo stvari s hitrostjo in silo.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa še vedno tava in išče notranji užitek, neko čustveno razmerje, nekaj, kar jo vleče nazaj, da obnovi odnos, se vrne k stari ljubezni. A ni prepričana o sebi niti drugi osebi. Pomagajmo ji tako, da si privoščimo nežnost, ljubezen, spoštovanje, veselje.