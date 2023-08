Astrologinja Lenka: Uresničimo lahko vse, kar si zamislimo

Danes je prav poseben dan, z visoko energijo, ki odpira vrata vsemu, v kar iskreno in globoko verjamemo in si želimo.

Že od jutra imamo lep aspekt med Luno in Jupitrom, ki nam vliva prepričanje, da je vse enostavno, da je vse mogoče in da ima vse izhod in rešitev. Odpira možnost uresničitve vsega, še posebej, ker je Luna v svojem domu, Jupiter pa v svoji eksaltaciji. Takoj za tem Luna je v sekstilu z Merkurjem v znamenju Device. Vsak naš občutek je usklajen z našim umom in oba planeta sta tako močna, ker je vsak v svojem domu. No, to pomeni, da lahko uresničimo vse, kar si resnično zamislimo. Le ne pretiravajmo v nekaterih detajlih in podrobnostih.

Potem je Luna podprta z Marsom, ki tukaj rad dela, gradi, ustvarja. Mogoče je malo bolj priden, delaven, ampak spet je vse skoncentrirano na dom in družino.

Da bi nam tudi zvečer Uran prišel prav za razne novosti, razne eksperimente, ki jih zlahka izvajamo tudi v našem domu. In da pustimo domišljiji prosto pot za nekaj svobodnejšega, novejšega, drugačnega, pa četudi samo kose pohištva prestavljali iz enega prostora v drugega. A najpomembnejša svoboda pri tem je tista, ki si jo privoščimo.

Poseben in lep vidik pa je na nebu med Venero in Soncem v veličastnem in briljantnem znamenju leva. Ta objem, ki se zgodi približno vsakih 20 mesecev, ko je Venera retrogradna in oblikuje čudovit pentagram v 8 letih. Tukaj je še posebej pomembno, ker je vse v Levu, vse je v svetlobi, obsijano s Soncem, svetloba, iskrenost, sijaj. Tukaj je tista moč, ki prihaja iz jedra srca, iz jedra Sonca, ki je najplemenitejše, najbolj iskreno in najsvetlejše.

Ta trenutek osvetli tudi neke globoke, pretekle čustvene odnose, ki jih lahko transformiramo in spremenimo v nekaj boljšega in svetlejšega. Ker tukaj Sonce sije najmočneje, Venera v znamenju leva pa se zna veseliti, veseli dati največ ustvarjalnosti in najbolj iskreno ljubezen. Tudi če se slučajno pojavi ali prebudi stara zveza, stara karmična ljubezen, jo poskusite ozavestiti, videti kje je tisto, kar je nekje ostalo nedokončano. Vendar ne pozabite, da je Venera še vedno v retrogradnem gibanju, zato ste tudi zaradi tega bolj previdni kot običajno. Vse je odvisno od tebe, koliko v svojem srcu prepustiš resnico, lepoto, odprtost, veselje, brezpogojno ljubezen, ki ni obremenjena s sovraštvom, odvisnostjo ali kakšnimi težkimi čustvi. Danes imate priložnost zapisati svoje globoke zamisli, načrte, želje....