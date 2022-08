Astrologinja Lenka: Uran začenja svojo retrogradno pot

Luna počasi nadaljuje svojo pot in se približuje Soncu, čez nekaj dni bo mlaj. Pred tem pa se zdi, da je še nekaj stvari treba dokončati, in to v znamenju raka. Že v jutranjih urah bo naredila opozicijo s Plutonom, ki jo bo pretresla in spomnila na neka pozabljena družinska razmerja ter stvari, ki so bile nekoč.

Morda se bo prebudilo kakšno čustvo iz preteklosti, ki ga nismo povsem pripravljeni ozavestiti, kaj šele o njem spregovoriti in ga razčistiti. Ker nas to običajno v duši boli, in namesto da bi razčistili, vse potlačimo. Kajti Pluton vedno izvabi nekaj, česar se ne samo bojimo, ampak se iz nekega razloga sramujemo lastnih ali družinskih dogodkov. Torej preden pride do lunacije, je treba dati na papir vse te nezavedne stvari, se soočiti z njimi in jih ozavestiti. Kajti tam je Merkur v znamenju Device, ki zelo dobro razume dušo, razume, kako in na kakšen način ji lahko pomaga na najbolj preprost in realen način. Oba planeta sta v svojih hišah in oba lahko sprejmeta zelo konstruktivne odločitve, da iz vsega izideta z zadovoljstvom.

Nekje okoli 15. ure bo Luna prešla v znamenje Leva, v znamenje, kjer je zavest bolj usmerjena vase, kjer pa je tudi veliko več volje, želje in navdiha po ustvarjanju lepih stvari. Takoj je v sekstilu z Marsom iz znamenja Dvojčkov, zato je tukaj odprto zelo aktivno, vsestransko in ustvarjalno dogajanje.

In Uran, planet svobode, neodvisnosti, prebujenja, danes začenja svojo retrogradno pot do 22. januarja 2023. Vrača se v znamenje Bika, v katerem je njegova zelo močna razdiralna moč. Katere druge spremembe ni naredil, ne le na tem planetu, ampak tudi v posamezniku samem?

Mogoče je to trenutek, da ne čakamo, da nas prebudi, pretrese, ker je njegova moč premočna. To so električni udari, nevihte, poplave, potresi, vse nenadno, nepričakovano in predvsem nepovabljeno. In nepovabljen je samo takrat, ko nismo pripravljeni sprejeti neke spremembe, neke drugačnosti, neke posebnosti. Vse skupaj bomo veliko lažje prenašali, če bomo najprej ozavestili, kaj želimo spremeniti pri sebi in okoli sebe, ne da bi čakali na njegov klic.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in bliža se koncu svojega znamenja, a se bo vanj kmalu spet vrnil, ko bo začel svojo retrogradno pot. Njegov najboljši aspekt je z Luno, kjer sprejema najbolj konstruktivne in realne odločitve v katerem koli pogledu. Tukaj je marljiv, natančen, ničesar ne prepušča naključju, vse izvede do potankosti in vestno. Za vse in vsakogar poskrbi do potankosti.