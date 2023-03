Astrologinja Lenka: Upočasnite se in se naučite ukvarjati z eno stvarjo

Ponoči je luna prešla v znamenje dvojčkov, ki uživa v mentalni hrani, za razliko od bikov, ki jim je pomembna tudi dobra prava hrana.

Daje lahkotno vzdušje, da je vse mogoče, brez posebnih zahtev in brez posebnih zapletov. Ker njegova preprostost je včasih tista, ki ga približa vsemu. Njegova radovednost in komunikativnost pa ga delata bližje vsem, kot da bi nekoga poznal že vrsto let, saj je njegov pristop do komunikacije tisti, ki mu odpira vsa vrata. Takoj, ko je Mars zapustil to znamenje in vstopil v znamenje Lune, je Luna zasedla svoje mesto v tem vsestranskem Dvojčku. Toda energije so popolnoma drugačne, ko je Luna zdaj tukaj. Vse skozi lepo besedo, brez prepirov, brez ostrosti in nesramnosti. Čeprav je dispozitor Marsa, se ta dva dneva včasih lahko zgodita.

Že od jutra je v kvadratu s Saturnom, ki se še prilagaja znamenju rib. Kaj mu svetuje, kakšno tišino naj uveljavlja v tem nič kaj tihem znamenju ali naj ga upočasni in se nauči ukvarjati z enim delom, da stvari spravi v red, ne pa da jih začne več in ne dokonča ničesar.

Danes je nedelja, dan sonca, ki najbolje sije v znamenju ovna. Tam je njegova vzvišenost in pripravljen je na nove, pogumne in neustrašne začetke. Daje pa tudi največje rezultate, običajno se tu dosežejo največji uspehi, sploh na nekaterih tekmovalnih delovnih mestih, kjer se osvoji največje priznanje in največji zlati pokal. Družbo mu delata Merkur in Jupiter, Merkur pa je tisti, ki le odpira nove ideje in zahteva, da gre vse hitreje. Kaj more Jupiter tu narediti kot prinesti največjo pohvalo, najboljši položaj. Pri vsem ga podpira, da lahko še bolj pogumno doseže vse, kar si želi. Njihov dispozitor je Mars, ki vodi Sonce v znamenje, kjer so pomembni družina, dom in domače okolje. In Jupiter, on pač zna iz maksimuma potegniti maksimum na vseh možnih področjih. Čeprav sta v napetem odnosu z Marsom, se to rešuje preko lune in duše, ki pa tu ne pripisuje velikega pomena, če kaj ne štima.

Na dan sonca smo prešli na poletni čas s premikom za eno uro naprej.