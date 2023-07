Astrologinja Lenka: Upanje na pozitiven čas, ki šele prihaja

Drugo polovico leta začenjamo z Luno v Strelcu, kar nam na začetku daje veliko upanje na pozitiven čas, ki šele prihaja. Luna počasi prehaja v fazo rasti v tem znamenju, ki je najbolj optimistično in najbolj veselo.

Čeprav bo pred poldnevom naredila kvadrat s Saturnom, kar jo bo morda za trenutek malo pretreslo s kakšnimi skrbmi, a to je zanjo le to, da se ustavi, zadiha in gre naprej. Zelo dobro ve, kako se čim prej rešiti iz te situacije in ne pripisovati prevelikega pomena nekaterim obremenjujočim stvarem.

Koledar za mesec julij 3. julij. Polna luna v kozorogu na 11. stopinji – malo stopite svoja čustva 10. julij. Mars preide v znamenje device, da malo bolj pokaže, kako je treba delati natančno 11. julij. Merkur se premakne v znamenje leva, da se sliši beseda, ki ima za povedati nekaj pomembnega 15. julij. Sonce sekstil Uran – Osvobodite se in pripravite na nove vizije in nove spremembe. 17. julij. Mlaj v raku na 24 stopinjah. Začnimo nekaj novega na področju doma in družine. Merkur v kvadratu z Uranom, ne odločajte o ničemer, če niste mirni 21. julij. Opozicija Marsa in Saturna. Zelo neprijeten dan za kar koli. 23. julij. Venera začne svoj retrogradni hod – marsikatera zveza bo razpadla in marsikdo bo obnovil stare zaveze 29. julij. Merkur vstopi v njegov dom Device. Racionalni in zdravi dogovori. Mars trigon Jupiter – uresničitev mnogih materialnih stvari.

Merkur je prišel v kazimi konjunkcijo s Soncem in to v samem jedru in srcu. Da veliko tega, kar nosi globoko v srcu, pokaže in uresniči in da tisto, kar čuti in pove, še bolj ozavešča in še več. So v čudovitem trigonu z Jupitrom iz znamenja Bika in že to daje ogromno sreče in še večjo podporo na mnogih področjih, ki si jih želimo. Vse je na dosegu roke in treba se je le ustaviti in pogledati vase, kaj je tisto, kar moramo uresničiti iz preteklosti, saj je vse podprto z retrogradnim Saturnom. In on je v vodi, v Ribah, ves osredotočen na neke davne dogodke, davna dejanja, morda celo na nekaj, kar so naši predniki pustili nedokončanega.

Danes vse prihaja iz najglobljega srca, iz duše, iz največje ustvarjalnosti, ki jo človek lahko črpa iz sebe. Od odprtosti, pa skozi globoko povezanost uma in želje, ki je še bolj podprta s samim prepričanjem in vero, da je vse mogoče. Zato je danes najbolje verjeti v svoje ideje, svoje vizije, ki so tako močne in tako uresničljive.

Astrološka karta.

Danes je sobota, Saturnov dan, on je v znamenju rib, 'em' v 12 znamenju, 'em' v ribah, 'em' retrograden, naprej ne ve, zataknjen je v najbolj oddaljeni preteklosti, od koder vzame vse to, ostane nedokončano in ne gre naprej, dokler ni vse dokončano. Če vas med listanjem starega dnevnika, porjavelih slik ali brskanjem po omarah pritegne kakšen stari detajl, vas potegne kakšno staro čustvo....to je pač Saturn, pustite mu vse, on ve kako naprej.