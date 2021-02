Astrologinja Lenka: Umirite se, z ničimer ne pretiravajte

Luna je še vedno v znamenju škorpijona, vendar je ves dan v napeti, stresni situaciji. Že njen položaj v tem znamenju povzroča strahove, spomine na nekatera težka ljubezenska razmerja s slabim koncem, trpljenje in bolečino.



V kvadratu z Jupitrom ne pretiravajte, saj boste iz sebe izluščili najstrašnejše spomine na preteklost, na tisto, kar se je zgodilo že zdavnaj. Ne pretiravajte s šibkimi občutki. Še posebej, če poskušate kaj preveč pričakovati od nekoga drugega, boste doživeli le, da vam bodo zaprli vrata pred nosom. Zdaj ni čas ali kraj za nakupe. Težave so tudi z denarjem ali v povezavi z denarjem; kje in kako se porabi, za kakšne nepotrebne stvari.



V takšnem kaosu v glavi se lahko zlahka zgodi še večja čustvena poškodba, če poskušamo razčistiti resnico, pravičnost, poskušati dokazati, da ni bilo tako, od ugriza kače nas bo bolelo srce, da ne omenjamo, da je to trenutek, ko lahko pride tudi do fizičnih obračunov.



Če gremo tako naprej ne glede, kako preživljamo dan, je duša bolj utrujena, prizadeta, zastrupljena s sovraštvom ne samo do drugih, ampak tudi do same sebe. Treba se je dogovoriti z očetom, s partnerjem, z nadrejenim in šele potem naleti na povsem drugačno mnenje in drugačen pogled. Najprej je človek sam ločen, zato je njegov načrt, voljo, ustvarjalnost težko povezati s tistim, kar si resnično želi od srca, in logično je, da takrat pride do največ poškodb. In kdo je kriv? No, oseba, ki bi se morala umiriti, z ničimer ne pretiravati, se obrniti vase, očistiti in odpustiti vso preteklost, ki jo moti. Retrogradni Merkur jo lahko opomni, da se marsikaj, kar je ostalo nedokončano, zdaj vse konča.



Danes se moramo ves dan osredotočati na pozitivne stvari, misli in se ne zapletati v negativne razmere in konflikte.



V nočnih urah, ko z Neptunom naredi trigon, da se sprosti, prepusti, meditira in pripelje svojo Dušo v ravnovesje za naslednji dan.

