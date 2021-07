Astrologinja Lenka: Ugoden mesec za ljubezen na delovnem mestu

Danes Luna počasi zaključuje svojo pot skozi znamenje Ovna, hiti čim prej in čim bolj aktivirati različna dejanja in v času med 11.30–13. 30 nevede nezavedno vstopi v kvadrat s Plutonom. Prizadene druge, poškoduje sebe, odzove se impulzivno, ne razmišlja o tem, ali koga to boli ali beseda sama razjezi. Gre še dlje, ker tu nima časa razčistiti starih stvari, videti, kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo, kdo je bil poškodovan, kot da ni del njega. Takrat lahko samo eksplodira, vrže mu vse v obraz, saj se ne more zadržati.



Zvečer je v sekstilu z retro Jupitrom iz znaka Vodnarja. Oba sta na zadnji stopinji; vse dogovorjeno je brez neke trajnosti, varnosti, saj ne bo obrodilo sadov. To je pa tudi trenutek, v katerem se lažno ali nezavedno tolažijo, si pomagajo, dajo nekaj pozitivnih obljub. Včasih je to bolje kot razmišljati negativno ali šibko. Morda je prav dobro, da se v teh nekaj urah pri načrtovanju počutite udobno in razmišljate o nečem za jutri.



Danes je petek in zagotovo je dan Venere. In ona, vsa v znamenju Device, poskuša ugajati celemu svetu in dokazati, kako dobra je, pridna, delovna, samo zato, da pridobi malo ljubezni, malo nežnosti. Ker drugače si bo očitala, da ni dovolj dobra za vse ostale. In obrniti se mora nase, narediti daljši načrt tega, kar želi početi, in si počasi, iz majhnih stvari dokazovati, da lahko, da je uspešna, ko ve, kaj hoče, in ni pozorna na druge. Od danes je tudi Mars, ki se ji bo poskušal približati, vprašanje pa je, ali jo bo imel čas dohiteti, ker je na prvem mestu, da mu uspe v vseh poslovnih situacijah. To je pa tudi najbolj ugoden mesec, da se različne ljubezenske zadeve največ dogajajo v službi, na delovnem mestu, kakor koli povezano z delom. Medsebojno druženje se počasi spreminja v različne ljubezenske zadeve.



Sonce je še vedno v svojem znamenju, kjer najbolj sije, osvetljuje, nam daje življenje in v ugodnem pogledu z vozli pripravlja le različne načrte, ne le družinskih, ampak tudi druge. Izkoristite dan, vendar ne bodite suženj sebi.

