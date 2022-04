Astrologinja Lenka: Učimo se od Venere

Luna je še vedno v znamenju Raka, obrnjena proti domu, družini, kuhanju, pripravam, sprejemanju gostov. Malo bolj je čustvena, bolj občutljiva, zato želi vsem ugoditi, jih nahraniti, sprejeti njihov problem.

Kiron jo je spomnil na neki pečat, neko rano, ki je ostala iz njenega otroštva nezaceljena, toda zdaj je dobro in lahko se je znebi po teh običajih. Včasih jo odnese preteklost, spomini na otroštvo, želja, da obišče kakšne stare kraje, nekatere ljudi, ki jih že dolgo ni videla.

Ko se na ta dan sreča z Uranom, ima možnost marsikaj spremeniti, razporediti, obrniti, saj ji Uran daje veliko idej in jo spodbuja, naj to stori čim prej. Opominja nas, naj se znebimo marsikatere odvečne stvari po hiši, da jih vržemo stran, zamenjamo. Da se srečamo s prijatelji na družinskem kosilu, ker so zelo radi blizu Lune.

Merkur, planet uma, razmišljanja, je v natančnem sekstilu s svojim dispozitorjem Marsom iz znamenja Vodnarja. Kakšna je hitrost, kakšne so misli, ki ravnokar pridejo ven in sprejemajo zelo pomembne odločitve? Katere so danes hitre roke, ki zmorejo vse, kar vidijo njihove oči? Hitrost je tako velika, da je že storjeno, ko pogledate. In v prometu je to vidik avtomobilskih dirk, vendar bodite še vedno zelo previdni.

V naslednjih dneh nas čaka zlitje Jupitra in Neptuna, boga vizije in sreče ter boga globoke vere in zaupanja. Najlepša povezava nas lahko spodbudi, da z malo poslušanja svojega telesa izpolnimo vse svoje zamisli. Predajmo se mu in verjemimo brez kančka dvoma.

Danes je petek, dan Venere, in ona je potopljena v svoji globini, svoji domišljiji, sanjah. Uživa, ni obremenjena z nobenimi materialnimi stvarmi, z nobenimi grdimi in posesivnimi občutki. Tukaj je brezmejno, brezpogojno, tukaj je čisti obstoj. Ve, da je tam, zna se predati, ljubiti, čutiti in sočustvovati, ve in verjame, da ji vse pripada. Ne išče dokazov, verjame, da je najlepša. Od nje se učimo.