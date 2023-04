Astrologinja Lenka: Tudi ko je prost dan, ljudje razmišljajo, kako narediti kaj drugega

Luna še naprej ustvarja fenomenalno vzdušje skozi znamenje dvojčkov. Tukaj je vse sproščeno, veselo, veselo. Vse je treba poznati, spoznati, videti, vse je treba poskusiti. In verjetno prav zaradi te atmosfere Luna ne dela drugih aspektov razen z Venero, ker ji je to dovolj za srečo. In oba planeta, ki sta tako čustvena, ženstvena, sta tukaj obrnjena k vsem spoznanjem. Toda vsi trije planeti, vključno z Marsom, so izven meja. Ko pride do tega, vsakdo potrebuje veliko več od tistega, kar nam običajno lahko ponudi. In tako lahko zdaj ta konjunkcija Lune in Venere ustvari veliko večjo potrebo po tem, kar predstavljata. In tukaj je izražanje Dvojčka vsestransko in raznoliko, pa naj gre za vse govorne situacije, ročna dela, preprosto vse, kar »oči vidijo, roke naredijo«. In Luna povečuje vse te notranje potrebe po več in več, Venera pa ima tukaj potrebo po vseh lepih stvareh, da naredi nekaj iz običajnega. Ker to so talenti za vse, kar bi rada tukaj.

Njihov dispozitor Merkur je retrograden v Biku. V tej situaciji je morda to dobro, saj bi čustva in talenti ali celo tiste notranje potrebe, ki jih imata oba planeta, šli predaleč. Pomiri jih, jih spravi v neko stabilnost, da ne gredo preveč v neke svoje nerealne situacije. A zato lahko prebudi dolgo pozabljene talente, ki jih lahko prikliče Venera iz znamenja bika. Tu se je treba vrniti k nekaterim svojim hobijem, ki jih je po vseh umetniških stvaritvah, kreacijah in delih pozabila. Glasilke se odprejo, roke naredijo nekaj umetnin.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju Bika, na 3°, v Lunini eksaltaciji. To je stopnja največjega zanosa same Duše, največjega rojstva vsega na samem planetu Zemlja. Tu se rodi svet, tu nastaja življenje. Kjer je vse mogoče, je vse tam, je odprto za vse. Kaj naj reči, ampak tudi ko je prost dan, ljudje razmišljajo, kako narediti kaj drugega, razširiti poslovni projekt, odpreti dodatno podjetje, zaslužiti še večji finančni priliv. A vseeno je danes treba bolj spoštovati le Sonce, sam vir življenja, ki nam daje, in ga preživljati v veliko bolj sproščenem vzdušju.