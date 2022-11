Astrologinja Lenka: Trubolentno bo v vseh odnosih in zvezah

Luna je v znamenju ovna. Čeprav je tik pred samim mrkom, je energija tukaj veliko bolj odprta in močna. Luna je v fazi rasti in zna marsikaj uresničiti. Danes se zdi, da je vso svojo energijo usmerila in prepustila drugim, da rešijo številne svoje zadeve, ki so v tem trenutku morda pomembnejše.

Njen dispozitor Mars retrograden in jo vrača k marsičemu, da bi se bolje osredotočil in popravil tisto, za kar že dolgo ni imel časa, sploh tukaj v znamenju dvojčkov.

Astrologinja Lenka. FOTO: Lenka Stanić

Fokus dneva je na Veneri, planetu naše ljubezni, harmonije, vseh odnosov, želja, lepote, sreče. V svojem izgnanstvu je sama, sama naleti na veliko trpljenja in bolečine v znamenju škorpijona, kjer ji sploh ni mesta, a tudi to obdobje mora miniti. Morda zato, ker se mora spremeniti, najprej spremeniti odnos do sebe, nato pa do drugih. V opoziciji z retrogradnim Uranom iz znamenja Bika, ki je v njenem domu in ji odpira nove vizije, nove poti in jo na vso moč skuša spremeniti, prebuditi. Kako se zaveda, da mora odvreči vse, kar jo tišči, vse, kar ji preprečuje, da bi bila to, kar bi morala biti. Ker jo Uran bocka, trese, vleče iz tega vrtinca, da se zbudi in naredi veliko sprememb pri sebi. Odstraniti mora vse omejitve, vsa trpljenja, vse, kar ni prav, kar ni res, odstraniti vse laži.

Ker je v tem znamenju lepa, privlačna, magnetna, skrivnostna, ali so tudi nameni vseh okoli nje resnični in odkriti? Preprosto čuti, tu ne more ničesar zamuditi, ne da bi videla in občutila vse, kar ni zanjo. Zato naj danes iz njene Duše spregovori njena globoka resnica, ki jo vodi v osvoboditev.

V tem obdobju, ko Venera naredi opozicijo z Uranom in kvadrat s Saturnom, ne samo, da je turbulentno v vseh odnosih, zvezah, zakonih, ampak se preprosto odprejo karte, ali ostati ali zapustiti takšne odnose. Saturn je tisti, ki konča odnos sam, in to na več načinov. To je tudi obdobje, ko preverimo, kako dolgotrajna so razmerja, kako iskrena in odprta sta drug do drugega ter koliko ta odnos temelji le na ljubezni in zaupanju. Če tega ni, sledi zlom in razhod.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on je že dolgo vrti na eni stopinji, kot da čaka, da nam da še kakšen nasvet in navodilo, ki ga komaj sprejmemo. Konec koncev je to dan za počitek, za meditacijo, za sprostitev v kakšnem zdravilišču ob bazenu, v savni....