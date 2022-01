Astrologinja Lenka: Treba je poslušati in počasi uresničevati svoje načrte

Luna je vstopila v znamenje Vodnarja, da bi pokazala, kako je, ko potrebuješ svobodo, neodvisnost, ko potrebuješ, kar je v nasprotju z ustaljenim načinom življenja. Poleg tega ima več genialnih idej, saj jo um prisili, da dela stvari čim hitreje. Pa vendar moramo biti zelo previdni, saj nismo vsi na isti valovni dolžini, predvsem med 16. in 18. uro, ko Luna naredi kvadrat z Uranom v znamenju Bika. Za tiste, ki ne marajo sprememb, je to le zelo stresno. Takrat počijo živci, energija seže do stropa in človek poči, saj njegov živčni sistem ni pripravljen na to. A za tiste druge, ki so željni adrenalina, ki si želijo, da se neprenehoma dogaja, je to idealen čas za nove začetke. Potreben pa je notranji mir, da se vse uresniči na najboljši možni način.

V tej situaciji je zelo težko ugoditi drugim, ki bodo poskušali kritizirati in morda na silo preprečiti nekatere dogodke. Saturn je tisti, ki stvari ne izpusti zlahka, ki ne dovoli, da bi se stvari hitro spremenile, predvsem pa ne mara prehajanja v nekaj novega, neznanega, negotovega. Zaradi te blokade se človek lahko počuti žalostno, celo depresivno, saj ne more živeti, kot hoče, ampak se prilagaja drugim. Zato je treba poslušati, biti tiho in počasi uresničevati svoje načrte in cilje.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno na svoji kraljevi stopinji Strelca, kjer so njegove ideje daleč pred časom, kjer živi lahkotno, udobno, optimistično in brez velikih bremen. Ker vidi pot, ki je malo dlje od te, na kateri je zdaj, lažje premaguje ovire, ki so pred njim. Ali ni to najboljše?