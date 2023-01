Astrologinja Lenka: Treba je počakati ali potrpežljivo poslušati drug drugega

Danes zjutraj je Luna vstopila v zadnjo pentado Tehtnice. Je v fazi upadanja, zato obračunava sama s seboj na številnih področjih, v vseh vrstah partnerstev, predvsem v čustvenih partnerskih odnosih. Kajti Tehtnica je tista, ki želi, da je vse v harmoniji, ravnovesju, saj točno ima mero, kdaj in koliko je treba, da to doseže. Kajti šele ko smo v fazi izpolnjenosti, da gre vse z lahkoto, lepoto, ljubeznijo, takrat lahko pozdravimo vse tiste stare vzorce, ki že obstajajo. Čas do mlaja je čas razdajanja in sproščanja, kolikor nam je to uspelo, bomo pravi odgovor dobili, ko se združita svetila Lune in Sonca. Takoj je v kvadratu s Plutonom, kar jo postavi na preizkušnjo, na izpit in preveri, koliko se ji je res uspelo sprostiti, prepustiti in vse spraviti v čustveni red. Koliko ji bo uspelo, da se ne bo pustila, da bi jo neki stari spomini, nekaj iz davne preteklosti potegnili nazaj v ta strup, v to bolečino.

Okoli 13. ure preide Luna v znamenje škorpijona, znamenje, v katerem se lahko še globlje sprostite in naredite še bolj transformativno in regenerativno zdravljenje. Ker je njen dispozitor Mars pripravljen in osredotočen na doseganje svojih ciljev, ve kaj hoče in kako to narediti, saj je zelo močan, močan in neposreden. Danes ga njegov dispozitor Merkur še malo ovira, ne samo da je retrograden, ampak sta tudi v kvinkonksu, tako da se zdi, kot da je težko najti smer, dogovor, v katero smer. To povzroča veliko zmedo, ker prihaja do neskladja v izražanju, v komunikaciji z obeh strani. Komaj najdemo način, kako pokazati ali prisluhniti potrebam druge osebe. Treba je počakati ali potrpežljivo poslušati drug drugega.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se počasi bliža Plutonu. Potreba po še večjih financah, materialnih dobrinah, s tem pa veliko notranje moči, doseganje velikih ambicioznih ciljev, uspeh na vseh področjih. To je potreba po nadzoru in kontroli nad vsem in vsakogar. Moč nad močmi. Pa tudi osvetlitev mnogih temnih stvari, kjer bi jih bilo zaželeno obrniti v dobro vseh nas.