Astrologinja Lenka: Točili boste solze in se trpinčili

Luna se krepi in je v znamenju škorpijona. To je njeno najšibkejše mesto, kjer pride na dan vse tisto, kar je potlačeno, kar je skrito nekje globoko in človeka postavi v situacijo, ko iz njega prihajajo najšibkejše čustvene reakcije. Naredila bo opozicijo z Rx Jupitrom iz bika. Takrat se okrepi vse tisto najslabše, kar je bilo shranjeno v globoki podzavesti. Šele zdaj se pojavijo spomini, davna preteklost se človeku zdi veliko pomembnejša kot morda takrat, ko jo je dejansko doživljal. In kaj preostane kot potočiti solzo, iti predaleč v trpinčenju samega sebe in spominov. In pri nekaterih se lahko pojavi želja po nedosegljivem materialnem in finančnem položaju, kar človeka vodi v zavist, ljubosumje, pretiravanje v vseh teh negativnih občutkih.

In ali je vse to potrebno in dragoceno v enem življenju? Najbolje je odpustiti, spremeniti, očistiti in odvreči vse negativno in težko, kar onesnažuje dušo, kar ji ne daje svetlobe, da bi živela bolje in lepše. Obrniti se je treba na lepe stvari, dati ljubezen, toplino za vse, kar je bilo. In to je bila lekcija, ki zdaj prihaja na površje, in da se ne bi ponavljala skozi življenje, jo je treba razčistiti. Čeprav gre za stopinjo, ki jo je težko odpreti in še težje doseči resnico.

Mars, planet energije, akcije, agresije in celo obstoja, je prišel na stopnjo eksaltacije Plutona. Katere vse močne in zahrbtne sile bo potegnil in uporabil? Potrebnega je veliko nadzora, da bi šlo v pravo smer, ampak ali bo res?

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je v največjem zatonu. Okrepimo jo s pozitivnimi občutki, delimo ljubezen z vsemi, ki jo resnično potrebujejo. En nežen objem. Delimo nekaj s tistimi, ki nekaj zares potrebujejo. Nesebičnost je velika vrlina.