Astrologinja Lenka: Najbolj boleče bo, če se pokvari računalnik ali mobilni telefon

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Vodnarja, kjer se najbolje počuti, ker je nihče ne veže in ne obvezuje. Deluje zdaj in hipno, še posebej ker je danes popoldne v kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom. Njegovo znamenje je v nasprotju z vsem pričakovanim. Lahko pričakujete nepričakovano, zato bodite pripravljeni na spremembe. Nič ne gre po načrtih. Še večji uporniški duh se pojavi v človeku, če je drugače, če ni po njegovem. Za ljudi, ki so rojeni s tem potencialom, je vse to vznemirljivo, prijetno in preprosto, medtem ko pri tistih, ki so se naučili delati po vnaprejšnjem načrtu, povzroča veliko razdraženost in napetost, kar lahko hitro vodi v prepire. Da bi se temu izognili, je najboljše, da se v tu in tam prilagodite takšni situaciji in ne dovolite, da bi kar koli zmotilo vaše načrte.

Različne okvare se bodo pojavljale danes, najbolj boleče bo, če se pokvari računalnik ali mobilni telefon, predvsem pa bodite previdni pri elektriki. Tudi zvečer in ponoči, ko pride Luna v Saturnov objem (on pa je tudi njen dispozitor), lahko nastanejo težave. Nekateri bodo šele takrat razčistili karmične in družinske situacije, drugi pa bodo imeli težke sanje, nočne more, v katerih se bo čistila preteklost.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je na koncu vedrega, otročjega in igrivega Dvojčka, kot da bi bila utrujena od vsega in bi si želela domov, da bi se skrila, namestila v svoj kotiček ali ustvarila svoj dom. Prav ona vedno poskrbi za vedrost, sprostitev, uživanje, druženje in zadovoljitev duše na najrazličnejše načine.