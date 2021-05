Astrologinja Lenka: To so silne moči, ki jih zlahka sprožimo

Energija Sonca in Neptuna, ki jo je Luna prinesla od jutra, daje eno notranjo moč, da je vse mogoče narediti. Gre za silne moči, ki jih zlahka sprožimo, če si to resnično želimo in če smo povezani s sabo. Možne so lepe stvari na področju dela in kariere, kajti Luna v Raku je vezana tudi na dom, Bik pa ima tako ali tako rad vse, kar je materialno in dobro.



Med 9. in 11. uro se čustveno ne angažirajte preveč, saj Luna nasprotuje Plutonu. Ne dregajmo v preteklost, ker lahko iz ljubosumja, maščevanja ali prezira iz nas potegne neprimerna čustva. Če vam kaj ni namenjeno, ne rinite z glavo skozi zid. Nihče čustveno ne sega tako globoko in nihče si stvari ne jemlje k ​​srcu tako močno kot Luna v Raku, to pa povzroča občutljivost in ranljivost.



Okoli 15. ure se Luna spremeni v znamenje Leva, to pa spremeni tudi energijo in celotno ozračje. Razpoloženje se izboljša in ustvarjalnost je večja, zlasti ker je njegov dispozitor Sonce v znamenju Bika in s Plutonom naredi natančen trigon. Majhna sprememba zavesti, majhna sprememba v pristopu k vsem, kar si želimo, nam lahko prinese resnično bogastvo. Poslušajte sebe, ne drugih, predvsem pa ne matere, ki lahko v želji po najboljšem stori največjo napako.



Venera, naša potreba po lepoti, harmoniji in resnici, gre v objem severnega vozlišča, v objem duše. Išče svoj bivanjski smisel, smisel v ljubezni. Spoznali boste osebo, ki vam lahko v mnogih pogledih izboljša življenje, poslovno ali ljubezensko, odvisno od vaše natalne Venere. Obdržite to pomembno osebo in jo ljubite kot del sebe.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: