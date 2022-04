Astrologinja Lenka: To se bo ponovilo šele čez 166 let

Luna je še vedno v znamenju Device, dela, pomaga drugim, dvomi pa tudi o vsem, kar počne. Kot da se ne znajde, zato se v vseh teh drugih ljudeh išče. Povsem sama je, med 11. in 13. uro bo v neki posebni zmedi, v nečem, za kar sama ne ve, kam in kako naj se obrne.

Ta opozicija z Jupitrom in Neptunom prispeva k njeni dodatni zmedi, dvoumnosti, nezaupanju. Išče oprijemljive dokaze, nekaj, kjer jo je mogoče sprejeti, kjer bi verjela, da vse ni le laž, pretvarjanje ... Zanjo je vse nedosegljivo in še bolj oddaljeno od njenih potreb in želja, zato naj verjame sebi in ne drugim. Naj se počuti udobno in lepo v svojem telesu, svoji duši.

Devica je znamenje zdravja in zato je najbolje, da ne razmišljate in ne ustvarjate nepotrebnih strahov o zdravstvenih zadevah. Prav ta vera vase jo dvigne in ji da zdravo vzdušje, da je vse v redu. Zvečer, ko bo naredila trigon s Plutonom, bo prišla k sebi in spoznala, da je vsa moč v njej. Le vera in zaupanje dajeta, da je vse lepo pred njo in okoli nje. Luna jo bo podpirala, da ne bo prenašala dvomljivih čustev, saj bo to, ko bo prestopila v Tehtnico, vplivalo le na vsa partnerstva, tega pa si zagotovo ne želi.

Planet Mars prinaša energijo, a mu kot duši manjka vneme in volje. Kot da je to le priprava na jutrišnji dan, ko bo Luna vstopila v znamenje Ribe. Čas je, da vse stvari zaključimo na prijateljski ravni. Izogibajte se depresiji in pomanjkanju energije.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je še vedno v natančni konjunkciji z Neptunom. Planet morale, modrosti, optimizma, sreče, obilja in drugega Neptuna, ki prinaša vero, zaupanje, domišljijo, iluzijo, talente. Objeta bosta potovala še nekaj dni v znamenju Rib, naslednjič pa šele čez 166 let. Če je to združeno na najboljši mogoči način, daje neprecenljivo intuicijo, vizualizacijo in uresničitev vseh vaših sanj.